edición general
13 meneos
37 clics
Se cae el techo de esta zona del Hospital de Albacete

Se cae el techo de esta zona del Hospital de Albacete

Nuevo incidente en el Hospital de Albacete, ya que durante la madrugada, dos enfermeros se vieron sorprendidos por el desplome del falso techo de escayola

| etiquetas: cae , techo , hospital , albacete
11 2 0 K 149 actualidad
7 comentarios
11 2 0 K 149 actualidad
#1 cocococo
No hay problema porque el quirófano está cerca.
2 K 38
correcorrecorre #4 correcorrecorre
Pperos mata pacientes... Oh wait!,
1 K 30
Andreham #3 Andreham
Entiendo que estas cosas pueden ser accidentes que ocurren cuando un edificio tiene tiempo etc, pero, no se puede realizar mantenimiento o revision? Un falso techo no "se cae" de repente, tiene que haber estado abombado o con grietas visibles.

La noticia precisamente habla del estado deplorable del hospital, quien tiene la contrata de mantenimiento? Porque dudo que sea el propio hospital o el gobierno de castilla la mancha.

Encima lo que se ha caido ha sido JUSTO donde estan los sofas... la desgracia podria haber sido guapa.
1 K 28
woody_alien #5 woody_alien
#3 Esos techos no avisan ni se abomban. fíjate que ha caído la sección donde están las salidas del aire, esos conductos vibran con la fuerza del aire y esa vibración va fatigando los anclajes a la placa hasta que ceden de repente. Mala calidad constructiva + nulo mantenimiento = Albacete, descalábrate y vete.
2 K 40
mahuer #6 mahuer
#5 los anclajes a la placa se hacen con unas pestañas metálicas que llevan de fábrica.
Me la juego que no se molestaron en levantarlas para que el esparto las fijara bien ni humedecieron bien la placa para que pegara la escayola.
0 K 10
Pacman #2 Pacman
Algo habrá que decir de Ayuso, así que lo digo yo ya.
3 K 27
Asimismov #7 Asimismov *
#2

Ayuso: ¡Emilianooooo! ¡Que te se ve el plumero!
0 K 12

menéame