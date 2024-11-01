Cae una red ucraniana en Alicante que estafaba a casas de apuestas online con bots de identidades de 5.000 personas de toda Europa

La organización criminal captaba mujeres afectadas por la guerra de Ucrania y las traía a España, donde usaba sus documentos de identidad para abrir cuentas y mover el dinero ganado. la organización captaba mujeres ucranianas afectadas por la guerra y con necesidad de salir del país. Tras sacarlas las traían a España, donde les proporcionaban casa y usaban sus identidades para abrir cuentas bancarias y obtener tarjetas de crédito controladas íntegramente por la banda.
| etiquetas: ucrania , apuestas , estafa , bots
Las casas de apuestas son negocios legales y en principio no roban a nadie. Tú entras, apuestas si va a ganar el Barça o el Betis, y ya está. Como con las loterías del Estado.
La brújula moral hay que calibrarla de vez en cuando.
Por definición, porque si no no sería un negocio, siempre ganan a la larga.
Además, promueven ludopatía y se benefician de enfermos mentales.
Por último, son un mini-lobby y corrompen a políticos para permitir la construcción de sus locales cerca de colegios y principalmente en barrios obreros.
Tampoco son el negocio más limpio del mundo.
No obstante, algo me dice que aquí los malos son los… » ver todo el comentario
Tras llegar a España la organización iniciaba los trámites en los Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (CREADE) para que las mujeres obtuvieran el estatus de protección temporal en nuestro país.
Allí iban a parar los millones de euros de ganancias mediante las apuestas, que luego invertían en inmuebles de lujo en diferentes países de Europa y del resto del mundo.
Artículo confuso y poco creíble. Las cuotas (no cotas) bajas no garantizan ninguna ganancia, las cuotas ya están diseñadas para que la casa siempre tenga un margen de beneficio garantizado. Si… » ver todo el comentario
"Una organización criminal de origen ucraniano asentada en Alicante y Valencia que presuntamente cometía delitos de trata de seres humanos, fraude informático, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales".