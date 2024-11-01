edición general
Cae una red ucraniana en Alicante que estafaba a casas de apuestas online con bots de identidades de 5.000 personas de toda Europa

Cae una red ucraniana en Alicante que estafaba a casas de apuestas online con bots de identidades de 5.000 personas de toda Europa

La organización criminal captaba mujeres afectadas por la guerra de Ucrania y las traía a España, donde usaba sus documentos de identidad para abrir cuentas y mover el dinero ganado. la organización captaba mujeres ucranianas afectadas por la guerra y con necesidad de salir del país. Tras sacarlas las traían a España, donde les proporcionaban casa y usaban sus identidades para abrir cuentas bancarias y obtener tarjetas de crédito controladas íntegramente por la banda.

Supercinexin #4 Supercinexin
#3 Trata de seres humanos, estafa, blanqueo de capitales... o sea: una mafia criminal.

Las casas de apuestas son negocios legales y en principio no roban a nadie. Tú entras, apuestas si va a ganar el Barça o el Betis, y ya está. Como con las loterías del Estado.

La brújula moral hay que calibrarla de vez en cuando.
4 K 64
stmaryaxe #5 stmaryaxe
#4 yo no digo que las apuestas del estado sea mucho mejor, pero vamos, que los barrios mas desfavorecidos esten llenos de estas casas de apuestas, que usen juego sucio para atrapar a la gente con problemas de adiccion conocidos y movimientos asi pues que quieres que te diga, me dan muy poca pena...
0 K 6
Andreham #6 Andreham
#4 Bueeeeeeeeeeeeeeno, las casas de apuestas son "legales" y "no roban a nadie".

Por definición, porque si no no sería un negocio, siempre ganan a la larga.

Además, promueven ludopatía y se benefician de enfermos mentales.

Por último, son un mini-lobby y corrompen a políticos para permitir la construcción de sus locales cerca de colegios y principalmente en barrios obreros.

Tampoco son el negocio más limpio del mundo.

No obstante, algo me dice que aquí los malos son los…   » ver todo el comentario
2 K 32
ChukNorris #8 ChukNorris
#4 Pues calíbrala bien, porque o falta contenido en la noticia o se parece bastante a una especie de ONG que ayuda a las mujeres a salir de Ucrania. No explica que hagan nada a las mujeres que traen (parece que las ayudan a conseguir los papeles) ni explica que estafen a las casas de apuestas …

Tras llegar a España la organización iniciaba los trámites en los Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (CREADE) para que las mujeres obtuvieran el estatus de protección temporal en nuestro país.
0 K 10
Asimismov #9 Asimismov *
#4 eso que son legales, igual que también eran legales las desgravaciones de las empresas gasistas y otras con Montoro de ministro de Rajoy, el de la Amnistía fiscal; pues si, son legales con Catalá Polo de ministro de justicia de Rajoy o el caso de Jorge Fernández Díaz ministro de Interior de Rajoy.
...
1 K 22
Torrezzno #2 Torrezzno
Quien roba a un ladrón...
5 K 53
#3 gauargi
#2 eso mismo venía a decir
1 K 25
#7 javi618
Estos realizaban miles de apuestas simultáneas a cotas bajas para minimizar riesgos y asegurar beneficios constantes.
Allí iban a parar los millones de euros de ganancias mediante las apuestas, que luego invertían en inmuebles de lujo en diferentes países de Europa y del resto del mundo.

Artículo confuso y poco creíble. Las cuotas (no cotas) bajas no garantizan ninguna ganancia, las cuotas ya están diseñadas para que la casa siempre tenga un margen de beneficio garantizado. Si…   » ver todo el comentario
2 K 42
Ripio #1 Ripio
www.estrelladigital.es/articulo/sucesos/desarticulada-red-ucraniana-qu
"Una organización criminal de origen ucraniano asentada en Alicante y Valencia que presuntamente cometía delitos de trata de seres humanos, fraude informático, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales".
1 K 40

