Cae una red ucraniana en Alicante que estafaba a casas de apuestas online con bots de identidades de 5.000 personas de toda Europa

La organización criminal captaba mujeres afectadas por la guerra de Ucrania y las traía a España, donde usaba sus documentos de identidad para abrir cuentas y mover el dinero ganado. la organización captaba mujeres ucranianas afectadas por la guerra y con necesidad de salir del país. Tras sacarlas las traían a España, donde les proporcionaban casa y usaban sus identidades para abrir cuentas bancarias y obtener tarjetas de crédito controladas íntegramente por la banda.