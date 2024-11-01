Cae en Madrid un grupo criminal formado por miembros de los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two

La Guardia Civil ha detenido a un grupo organizado formado por componentes de los grupos de los Trinitarios, los Blood y los Fortytwo. Conformaban un bloque único que actuaba en la localidad de Collado Villalba (Madrid). En total hay seis menores detenidos y once investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia. La operación ha permitido poner fin al enfrentamiento entre los grupos violentos juveniles de los Latin Kings y la alianza encabezada por Trinitarios.