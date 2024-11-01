edición general
Cae en Madrid un grupo criminal formado por miembros de los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two

Cae en Madrid un grupo criminal formado por miembros de los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two

La Guardia Civil ha detenido a un grupo organizado formado por componentes de los grupos de los Trinitarios, los Blood y los Fortytwo. Conformaban un bloque único que actuaba en la localidad de Collado Villalba (Madrid). En total hay seis menores detenidos y once investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia. La operación ha permitido poner fin al enfrentamiento entre los grupos violentos juveniles de los Latin Kings y la alianza encabezada por Trinitarios.

Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Importando costumbres "latinoamericanas" con la complacencia de Ayuso y compañía.
0 K 10
#1 Borgiano
Pinta a caso aislado, circulen, por favor
0 K 8
#2 Raúl63
Los mejores grupos criminales organizados,empezando por el PP,los de Madriz.
0 K 6
Aokromes #3 Aokromes
#2 estos son los migrantes buenos del ppvox.
3 K 41

