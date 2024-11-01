edición general
Cae Fedorivka, rotas las defensas sur ucranianas en Siversk  

Cae Fedorivka, rotas las defensas sur ucranianas en Siversk.

ucrania , proxy , otan , rusia
10 comentarios
suppiluliuma #2 suppiluliuma
Resumen de este envío y de los futuros comentarios de este envío: los Zazis de MNM, por cuadragésima primera vez, anuncian el colapso del ejército ucraniano, y nos advierten de que Ucrania debe rendirse. No explican por qué deberíamos hacerles caso después de haber fallado miserablemente las 39 veces anteriores.
Connect #4 Connect
#2 Totalmente de acuerdo. Los ucranianos no tienen por qué rendirse. Yo también les animo a que sigan luchando. Y que más chicos se sumen a su ejército porque esto lo tienen ganado. Solo hace falta que Rusia lo vea y deje de avanzar y ganar localidades. Pero mientras tanto, que siga Zelenski en su puesto, que es un crack y que se sigan mandando chicos al frente que a esto le queda poco :troll:
#5 sarri
#2 Los zazis darán más o menos risa por capturar una aldeilla en las líneas de defensa de Ucrania, pero tu comentario habitual ya da grimilla...
#6 Zeremiel
#2 Nha, mas bien el resumen sería "Los rusos siguen avanzando lentamente".

Me pregunto que diras cuando esta guerra termine con la victoria Rusa, porque me parece que no quieres creerlo pero vamos a eso claramente.
#1 aletmp
Primera frase: "El ministerio de defensa ruso declara el control de..."

Hasta que no lo confirmen fuentes independientes, paso.
#9 sarri
#3 Por eso se presenta como "experto" y no Licenciado en, autor de... Plaga de expertosdetodo.

También te digo, que ese mapa está actualizado según informes del ejército ucraniano, que obviamente miran por lo suyo. Como dice #1 las fuentes que son parte en la noticia hay que leerlas en su contexto.
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
El flechas flecheando
#8 Abril_2025
¿Pero no había caído el 11 de agosto?

www.aa.com.tr/es/mundo/rusia-captura-una-localidad-más-en-el-óblast-

El frente ucraniano lleva "a puntito de romperse" años. Pero los cazurros siguen repitiendo eslóganes y subiendo mierda a meneame.
#3 arreglenenlacemagico
liveuamap.com/ Se presenta como experto en inteligencia, pero no hay evidencia pública de títulos académicos, publicaciones científicas o afiliaciones institucionales verificables , eso solo mirando su web ,este tio es un pepe piscinas
Gry #10 Gry
Ya pueden ir espabilando que para el año que viene tienen que invadir la UE.
