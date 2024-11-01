Cae una familia de Badalona que pagaba con billetes falsos de 100 euros que importaba de la Camorra italiana

Los Mossos d'Esquadra han pillado a una familia del barrio de Sant Roc de Badalona que se había dedicado a hacer compras que pagaban siempre en efectivo, específicamente con billetes de 100 euros, que, según han podido descubrir los investigadores de la Unidad Central de Falsificación de Moneda de la División de Investigación Criminal (DIC), eran falsos. Y no solo eso: el clan, de etnia gitana, se proveía de estos billetes falsificados directamente de la Camorra italiana, una mafia establecida en Nápoles, de sobra conocida por los diferentes ..
| etiquetas: badalona , familia , pagaba , billetes , falsos100€
Morado a Verde en interacción a través de la luz cosa que no han logrado los falsificadores conseguir en el falso .
Fuimos y un par de amigos pagaron seis mil pelas y se llevaron 15.000, tres billetes de 5. Pues no los colaron en ninguna parte, las gasolineras los detectaban, el McDonald's los detectaba... y lo más gracioso de todo fue que se fueron finalmente a las putas y saca uno de ellos el billete para pagar y hace la puta "no… » ver todo el comentario
Tanto va el cántaro a la fuente.