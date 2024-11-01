Cae una familia de Badalona que pagaba con billetes falsos de 100 euros que importaba de la Camorra italiana

Los Mossos d'Esquadra han pillado a una familia del barrio de Sant Roc de Badalona que se había dedicado a hacer compras que pagaban siempre en efectivo, específicamente con billetes de 100 euros, que, según han podido descubrir los investigadores de la Unidad Central de Falsificación de Moneda de la División de Investigación Criminal (DIC), eran falsos. Y no solo eso: el clan, de etnia gitana, se proveía de estos billetes falsificados directamente de la Camorra italiana, una mafia establecida en Nápoles, de sobra conocida por los diferentes ..