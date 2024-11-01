edición general
Cae una familia de Badalona que pagaba con billetes falsos de 100 euros que importaba de la Camorra italiana

Cae una familia de Badalona que pagaba con billetes falsos de 100 euros que importaba de la Camorra italiana

Los Mossos d'Esquadra han pillado a una familia del barrio de Sant Roc de Badalona que se había dedicado a hacer compras que pagaban siempre en efectivo, específicamente con billetes de 100 euros, que, según han podido descubrir los investigadores de la Unidad Central de Falsificación de Moneda de la División de Investigación Criminal (DIC), eran falsos. Y no solo eso: el clan, de etnia gitana, se proveía de estos billetes falsificados directamente de la Camorra italiana, una mafia establecida en Nápoles, de sobra conocida por los diferentes ..

#1 pensacola *
La étnia es irrelevante, igual que el género, el sexo o la profesión... Lo mejor es no dar la noticia para no victimizarlos.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Por lo menos si la dan no da motivo para errores ni otras búsquedas de cual puede ser, que aqui se da mucho eso.
elsnons #5 elsnons
El billete verdadero en su parte posterior su valor numérico de 100 cambia de
Morado a Verde en interacción a través de la luz cosa que no han logrado los falsificadores conseguir en el falso .
#3 pensacola
En la segunda mano se usan mucho esos billetes
#7 chocoleches
La mejor manera de detectar billetes falsos es el tacto, a mi me intentaron colar uno de cincuenta y me di cuenta al instante. De hecho dicen que les pillaron alguna vez, no creo que fuera por la transición de reflejo de morado a verde,
Supercinexin #8 Supercinexin
#7 A finales de los '90, había una familia en el Barrio de la Coma en Valencia que se dedicaba a ésta mierda. Les dabas dos mil pesetas y te daban un billete de cinco mil.

Fuimos y un par de amigos pagaron seis mil pelas y se llevaron 15.000, tres billetes de 5. Pues no los colaron en ninguna parte, las gasolineras los detectaban, el McDonald's los detectaba... y lo más gracioso de todo fue que se fueron finalmente a las putas y saca uno de ellos el billete para pagar y hace la puta "no…   » ver todo el comentario
#2 Barriales
Que podía salir mal.
Tanto va el cántaro a la fuente.
alcama #6 alcama
Chistorrinis
