Cada Tipo de Fascismo Explicado en 27 Minutos

Cada Tipo de Fascismo Explicado en 27 Minutos

Explora los diferentes tipos de fascismo que marcaron el siglo XX, desde el nazismo hasta el franquismo. Entiende sus orígenes, características y el impacto que dejaron en la historia. (se puede poner a 1,25/1,50x sin problema)

| etiquetas: fascismo , franquismo , nazismo , kahanismo , banderismo
#1 Leon_Bocanegra
27 tipos de fascismo, con razón se quejan los fascistas de que hoy todo es fascismo.
Yo solo conozco cuatro tipos de fascismo.


Nazismo.
Fascismo.
Franquismo.
Pensar diferentismo.
#9 Barret_Garvey
#1 Cada nacionalismo ha creado su propio fascismo.

Si de verdad te han dicho alguna vez fascista, ¿podrías decir que acción tuya llevó a que te lo dijeran?

Todo lo que muestran en el vídeo es cierto y visto desde un punto histórico. Si tú crees que se equivoca ¿podrías explicarme en que?
#10 Leon_Bocanegra
#9 Si, me han llamado fascista una vez.

Pero fue uno de aquí que va llamando fascistas a todos los que nos atrevemos a llamar fascistas a los putos fascistas.

Fue en aquella noticia de unos putos fascistas que agredieron a un periodista de canal red. Dije que los agresores eran unos fascistas y un tal Quel se enfadó mucho porque llamase fascistas a los putos fascistas y entonces decidió argumentar con el típico "rebota rebota y en tu culo explota" llamándome fascista a mi tb.

Y no…   » ver todo el comentario
The_Ignorator #11 The_Ignorator
#1 Tambien está Padrepreocupadismo. Bueno, y las cosas de chavales
#12 Leon_Bocanegra
#11 ah si , el Alberto suricato eso como se llame. Jajajajaja

Vuya un SUV normal.  media
#3 F.c.r
Cuando entre en la noticia y vi que igualaban franquismo, nacismo, fascismo con bolcheviquismo... Ya me dije, pasando de verlo !!!
Lenari #2 Lenari
¿En serio han puesto una esvástica hindú como señal del "fascismo hindú"? xD xD xD

En la cultura hindú, la esvástica no es un "símbolo fascista", es un símbolo de buena fortuna

www.hindutsav.com/swastika-meaning/
#7 Poll
#2 Llámale fascismo, llámale absolutismo étnico. La misma mierda.
#4 SHC_1987
Fascismo tipo Italia?? :shit:
#5 Hollywoodlandia *
Falta el islamofascismo.

Seamos honestos los únicos países fascistas en el mundo hoy por hoy son los islámicos.
Allí la mujer no vale una mierda, tienes prohibido pensar diferente y debes vivir exactamente como ellos te dicen.
Estan fuertemente unidos a la religión y la diferencia entre ricos y pobres es enorme. Hasta el punto que en algunos existe la esclavitud.
#6 mcfgdbbn3
#5: Depende, en algunos están prohibiendo los libros LGTB en los colegios. :roll:

Y hay uno que asesina niños.
#8 Hollywoodlandia
#6 si te refieres a Rusia tienes razón. Esperemos que no hagan el camino de irán y terminen colgadolos de gruas.
OrialCon_Darkness #13 OrialCon_Darkness
#5 a ver, son los fascismos del siglo 20, cuando acabe el siglo ya tendremos los actuales, incluyendo otra vez a Israel y añadiendo la futurible nación norteamericana
