Cada Tipo de Fascismo Explicado en 27 Minutos

Explora los diferentes tipos de fascismo que marcaron el siglo XX, desde el nazismo hasta el franquismo. Entiende sus orígenes, características y el impacto que dejaron en la historia.
Yo solo conozco cuatro tipos de fascismo.
Nazismo.
Fascismo.
Franquismo.
Pensar diferentismo.
Si de verdad te han dicho alguna vez fascista, ¿podrías decir que acción tuya llevó a que te lo dijeran?
Todo lo que muestran en el vídeo es cierto y visto desde un punto histórico. Si tú crees que se equivoca ¿podrías explicarme en que?
Pero fue uno de aquí que va llamando fascistas a todos los que nos atrevemos a llamar fascistas a los putos fascistas.
Fue en aquella noticia de unos putos fascistas que agredieron a un periodista de canal red. Dije que los agresores eran unos fascistas y un tal Quel se enfadó mucho porque llamase fascistas a los putos fascistas y entonces decidió argumentar con el típico "rebota rebota y en tu culo explota" llamándome fascista a mi tb.
Y no… » ver todo el comentario
Vuya un SUV normal.
En la cultura hindú, la esvástica no es un "símbolo fascista", es un símbolo de buena fortuna
www.hindutsav.com/swastika-meaning/
Seamos honestos los únicos países fascistas en el mundo hoy por hoy son los islámicos.
Allí la mujer no vale una mierda, tienes prohibido pensar diferente y debes vivir exactamente como ellos te dicen.
Estan fuertemente unidos a la religión y la diferencia entre ricos y pobres es enorme. Hasta el punto que en algunos existe la esclavitud.
Y hay uno que asesina niños.