"Cada día parece un mes": iraníes describen la vida bajo los intensos bombardeos de EE.UU. e Israel

"El número de explosiones, la destrucción, lo que está pasando es increíble", dice Salar, cuyo nombre hemos cambiado. La capital de Irán, Teherán, está bajo ataque desde que comenzó la incursión coordinada entre Israel y EE.UU. el pasado 28 de febrero, en una ofensiva contra objetivos militares y políticos en el país con el fin de debilitar el régimen islámico. Sin embargo, otras áreas de la ciudad han resultado afectadas por los ataques. Los funcionarios iraníes señalaron que 160 personas, la mayoría de ellas niñas, murieron por un bombardeo.