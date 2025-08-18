edición general
2 meneos
6 clics
¿Una de cada cinco nuevas canciones creada por IA? Cada plataforma musical prepara la guerra por libre

¿Una de cada cinco nuevas canciones creada por IA? Cada plataforma musical prepara la guerra por libre

La creciente presencia de canciones, voces y rostros generados por Inteligencia Artificial (IA) en Spotify, YouTube o TikTok está poniendo a prueba los sistemas de moderación de las plataformas digitales. Aunque las principales empresas del sector no comparten cifras, Deezer —con diez millones de suscriptores— calcula que cerca del 20% de la música nueva que recibe está creada por IA, lo que equivale a unas 20.000 canciones al día. Mientras tanto, la banda creada por IA The Velvet Sundown ya ha superado el millón de oyentes mensuales en julio.

| etiquetas: ia , música , spotify , deezer , tiktok , youtube
2 0 0 K 24 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 24 actualidad
AlePV #1 AlePV
La música con IA crece sin control. En la dark web pasa igual: foros y leaks multiplicándose cada día. Ahí entra darknetsearch.com con dark web monitoring para detectar credenciales robadas y amenazas en tiempo real.
0 K 6

menéame