En Cabina: F. C. Santander-Mediterráneo  

Unos meses después del cierre de la línea Santander-Mediterráneo, en enero de 1985, el GIRE de RENFE realizó esta filmación del recorrido completo, desde Calatayud a Cidad-Dosante, en la cabina del automotor 590-162, utilizado para rescatar e inventariar piezas para la colección del Museo del Ferrocarril, así como documentar las líneas cerradas mediante fotografías y vídeos. La filmación, realizada en 3 cintas, es la única que existe del trayecto completo.