edición general
3 meneos
23 clics

En Cabina: F. C. Santander-Mediterráneo  

Unos meses después del cierre de la línea Santander-Mediterráneo, en enero de 1985, el GIRE de RENFE realizó esta filmación del recorrido completo, desde Calatayud a Cidad-Dosante, en la cabina del automotor 590-162, utilizado para rescatar e inventariar piezas para la colección del Museo del Ferrocarril, así como documentar las líneas cerradas mediante fotografías y vídeos. La filmación, realizada en 3 cintas, es la única que existe del trayecto completo.

| etiquetas: santander-mediterráneo , en cabina , gire , renfe , calatayud , cidad
3 0 0 K 85 trenes
2 comentarios
3 0 0 K 85 trenes
teneram #1 teneram
El automotor utilizado se puede visitar en el Museo del Ferrocarril

museodelferrocarril.org/piezasmuseo/pieza-destacada.asp?id=90
0 K 20
#2 Forestalx
Hace poco visité el túnel de la Engaña desde el lado cántabro. Y mira que casualidad. Recomendable, por cierto.
0 K 10

menéame