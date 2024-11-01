Caballos de arrastre: héroes del monte tras un incendio. Peligrosa retirada de troncos quemados  

Uno de los trabajos que realizaban los caballos de la ganadería de Los Chatos era el arrastre de la madera. Con estos profesionales del monte compartí una jornada del año 2010 en la Sierra de Arcos (Teruel), donde el año anterior hubo un incendio y se dedicaron a sacar todos los troncos que otras cuadrillas habían apeado. Ese tipo de trabajo por muchos años se hizo con 2 bueyes y algunas veces con tractor. Monesma documentales