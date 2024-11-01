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Caballero Castellano de finales del siglo XI y de inicios del siglo XII basado en la ermita de San Miguel de Gormaz

En la imagen recreada, un caballero vigila en los campos castellanos cómo trabajan los campesinos realizando sus tareas diarias en beneficio del noble o señor local. Una obligación que en Castilla y el viejo reino leonés recibía el nombre de corveas o sernas. Se basa en la iconografía pictórica de la ermita soriana de San Miguel de Gormaz, donde se ve como varios caballeros armados con cotas de malla, caballos, almofar en sus cabezas y yelmos con protección nasal de tipo Olmutz.

| etiquetas: caballero , castilla , san miguel de gormaz
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