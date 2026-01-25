Byung Chul Han, filósofo: “No te culpes por las amistades perdidas. El sistema hizo que los demás no nos vean”

¿Sentiste alguna vez que una amistad se apagó sin que te dieras cuenta? Según Byung-Chul Han, uno de los filósofos más leídos del siglo XXI y autor de “La sociedad del cansancio”, no es tu culpa: el sistema actual nos empuja a perder vínculos y a vivir cada vez más aislados.
| etiquetas: byung chul han , amistad , capitalismo
El sistema, lo veas o no, te empuja a ser solitario. Obviamente no a todo el mundo lo empuja igual, ni con la misma intensidad, pero así es.
No siempre es una cuestión de voluntad.