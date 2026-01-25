edición general
Byung Chul Han, filósofo: “No te culpes por las amistades perdidas. El sistema hizo que los demás no nos vean”

¿Sentiste alguna vez que una amistad se apagó sin que te dieras cuenta? Según Byung-Chul Han, uno de los filósofos más leídos del siglo XXI y autor de “La sociedad del cansancio”, no es tu culpa: el sistema actual nos empuja a perder vínculos y a vivir cada vez más aislados.

vicvic #1 vicvic
Es muy facil culpar al sistema, pero cada uno mantiene los vínculos que quiere mantener, igual que suele encontrar el tiempo para las personas que quiere, ni más ni menos, todo lo demás son excusas baratas.
#2 ldoes
#1 Si hay algo más fácil que culpar al sistema es culpar al individuo. Organismos como la OMS habla de epidemias de soledad, ¿hemos decidido todos, de la nada, empezar a cortar lazos con la gente o qué?
#3 Jacusse
#1 no, son excusas baratas.

El sistema, lo veas o no, te empuja a ser solitario. Obviamente no a todo el mundo lo empuja igual, ni con la misma intensidad, pero así es.

No siempre es una cuestión de voluntad.
