edición general
8 meneos
44 clics
BYD sacude el mercado del coche eléctrico en España y está a punto de batir a Tesla en 2025

BYD sacude el mercado del coche eléctrico en España y está a punto de batir a Tesla en 2025

Con un dominio absoluto en el último trimestre y solo 179 coches de diferencia, BYD amenaza por primera vez la hegemonía que tiene Tesla desde 2021.

| etiquetas: byd , tesla , españa , coche eléctrico
7 1 0 K 74 actualidad
2 comentarios
7 1 0 K 74 actualidad
#1 tiesta
A Tesla se le acabó la suerte de ser la primera , las marcas de coches chinas vienen con fuerza . Elon Musk , ya puedes invertir en otra cosa para seguir amasando fortuna.
0 K 8
#2 AlexGuevara
Testa, tiene lo que se merece y se convertirá en la Nokia de la automoción.
0 K 7

menéame