BYD derrota a Bugatti: con 496 km/h, el Yangwang U9 Xtreme se convierte en el coche más rápido del planeta

Yangwang, la firma de lujo del grupo chino BYD, ha presentado la última evolución de su hiperdeportivo eléctrico U9. Denominada Xtreme, esta versión (conocida anteriormente como Track Edition) ha logrado alcanzar una velocidad punta de 496.22 km/h, superando el récord establecido por el Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490.48 km/h) en 2019. Por lo tanto, el coche de producción más rápido del planeta es eléctrico... y chino. El Yangwang U9 Xtreme también ha dado una vuelta al circuito alemán de Nürburgring en un tiempo de 6:59.157...