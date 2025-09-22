edición general
BYD derrota a Bugatti: con 496 km/h, el Yangwang U9 Xtreme se convierte en el coche más rápido del planeta

Yangwang, la firma de lujo del grupo chino BYD, ha presentado la última evolución de su hiperdeportivo eléctrico U9. Denominada Xtreme, esta versión (conocida anteriormente como Track Edition) ha logrado alcanzar una velocidad punta de 496.22 km/h, superando el récord establecido por el Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490.48 km/h) en 2019. Por lo tanto, el coche de producción más rápido del planeta es eléctrico... y chino. El Yangwang U9 Xtreme también ha dado una vuelta al circuito alemán de Nürburgring en un tiempo de 6:59.157...

#6 Cuchifrito
#4 El motivo es pq el radar solo detecta los coches que están dentro de la carretera, no los que están incrustados en un árbol.
2 K 40
#10 Tensk
#4 #6 Los radares están calibrados hasta una determinada velocidad, al menos teóricamente, a partir de la cual ya no saben a cuánto vas exactamente. Pero me parece que ya sí que saben que te has pasado del límite sobradamente.

Eso sí, en cuanto a la foto, en tiempos en Top Gear habían hecho la prueba al respecto, pues se supone que te tenían que hacer dos fotos (y España se supone que también(*)) y a no recuerdo qué velocidad, pero por debajo de la de este meneo, ya no te pillaba el segundo…   » ver todo el comentario
0 K 11
#5 Jotax
Creo que cada vez esta mas claro por quien va a ser liderada la automoción en el futuro por muchos detractores que haya.
3 K 38
Peka #19 Peka
#5 A mi me quedo claro cuando vi la eficiencia. El consumo de un coche de combustión es muy ineficiente, el 70% de la energía se pierde, en cambio en un eléctrico el 95% se aprovecha.
0 K 11
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Me han convencido, me lo voy a comprar.

¿Funciona bien el limitador? No querría que me multaran.
2 K 23
camvalf #4 camvalf
#1 no se porque me da que ha esa velocidad el radar no te pilla...
0 K 10
ronko #15 ronko
#1 Pero ¿ Has pensado cuánto vale tu coche?
0 K 7
mente_en_desarrollo #16 mente_en_desarrollo
#15 ¿El eléctrico? Unos 50 euros.

Pero hay que cambiar las pilas del mando de radio control demasiado a menudo.
0 K 12
ronko #17 ronko
#16 Lobato te lo apaña
0 K 7
ruinanamas #12 ruinanamas
Le ha faltado el canto de un duro para llegar a los 500km/h.
2 K 23
valandildeandunie #18 valandildeandunie *
#12 De hecho, no llegaron a los 500 km/h porque el piloto dijo que los neumáticos iban a reventar a esa velocidad.

Que las fuerzas G a las que debe estar sometido el neumático a esas velocidades deben ser curiosas.
Edit: Acabo de preguntarle a ChatGPT, que para cálculos sí me vale, y habla de entre 5000 y 6000 G
0 K 13
Supercinexin #11 Supercinexin
#3 Todo es echarle imaginación. Si le pones al eléctrico una bola de remolque y le enganchas esto machineryline.uk/-/sale/diesel-generators/Ingersoll-Rand/G145--2403010 el jeque árabe ya tan contento.
1 K 20
#13 Klamp
#11 byd, os vais a reír, pero ahora toca otra vuelta al nordschleife con esto encganchao {0x1f602} {0x1f602}
0 K 8
devilinside #9 devilinside
#3 Ya, pero Bugatti vive precisamente de vender el coche más rápido del mundo.
0 K 12
devilinside #2 devilinside
Vaya, los de Bugatti se tienen que poner las pilas y sacar el Chiron Super Super Sport 300+++++, ya que el Super Sport lo sacaron cuando les quitaron el record. A ver de dónde aumentan potencia y reducen peso ahora
0 K 12
#3 Klamp
#2 no se que decirte, no veo a jeques árabes que viven del petróleo pasándose a un eléctrico.
0 K 8
Verdaderofalso #20 Verdaderofalso
#2 seguro que algo se puede rebajar xD
0 K 20
#8 Perrota
Y además, a velocidad legal, consume menos que un Vespino. Lo podría tener un reponedor del Carrefour por costes operativos.
0 K 10
#14 Borgiano
Y todo por 20.000 eurillos de nada
0 K 8
SMaSeR #7 SMaSeR
Que cebado, una hostia a esa velocidad y te evaporas.
0 K 7

