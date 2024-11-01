En BYD China no están para mucha fiesta. La marca de coches eléctricos reduce beneficios. La guerra de precios preocupa hasta a su Gobierno

BYD, el mayor fabricante mundial de coches eléctricos, atraviesa dificultades tras una caída del 33% en sus ingresos trimestrales, lo que provocó una bajada del 6,4% en sus acciones. Perdió el liderazgo en ventas en China frente a SAIC Motor. La competencia feroz y el fin de ayudas gubernamentales agravan la situación. Sin embargo, analistas prevén una recuperación gracias a nuevas plataformas y expansión internacional. BYD invierte en innovación para recuperar cuota de mercado y mejorar sus beneficios.