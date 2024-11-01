edición general
6 meneos
11 clics
En BYD China no están para mucha fiesta. La marca de coches eléctricos reduce beneficios. La guerra de precios preocupa hasta a su Gobierno

En BYD China no están para mucha fiesta. La marca de coches eléctricos reduce beneficios. La guerra de precios preocupa hasta a su Gobierno

BYD, el mayor fabricante mundial de coches eléctricos, atraviesa dificultades tras una caída del 33% en sus ingresos trimestrales, lo que provocó una bajada del 6,4% en sus acciones. Perdió el liderazgo en ventas en China frente a SAIC Motor. La competencia feroz y el fin de ayudas gubernamentales agravan la situación. Sin embargo, analistas prevén una recuperación gracias a nuevas plataformas y expansión internacional. BYD invierte en innovación para recuperar cuota de mercado y mejorar sus beneficios.

| etiquetas: byd , china , electricos , beneficios
5 1 0 K 62 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 62 actualidad
azathothruna #3 azathothruna
En occidente, las compañias de autos:
Vamos a morir!, vamos a morir! (starship troopers)
Mientras, en China:
Hoy es un buen dia para morir (star trek)
1 K 28
Torrezzno #1 Torrezzno
La guerra de precios la tendrá fuera de China donde el gobierno no tiene poder mas allá de subvencionar más la empresa para que los precios sigan siendo atractivos. Dentro de China tendrá mucha mas manga ancha para decidir que marcas quiere que sobrevivan y cuales no.
0 K 20
Tx4 #2 Tx4
Revista alemana hablando hablando de coches chinos. Se huele la propaganda
0 K 9

menéame