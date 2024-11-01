edición general
2 meneos
35 clics
En la búsqueda del tren supersónico, China prueba un Maglev que llegará a los 4.000 km/h

En la búsqueda del tren supersónico, China prueba un Maglev que llegará a los 4.000 km/h

En la búsqueda del tren supersónico, China prueba un Maglev que llegará a los 4.000 km/h. El problema será mantenerlo La conquista de China al terreno del tren de alta velocidad es imponente.

| etiquetas: maglev , tren , alta velocidad , china
2 0 0 K 19 tecnología
15 comentarios
2 0 0 K 19 tecnología
Don_Pixote #1 Don_Pixote
"Prolongar ese vacío parcial en cientos de kilómetros de tubo supone un desafío técnico enorme "
vamos , otro hyperloop , noticia de humo,
2 K 28
sorrillo #2 sorrillo
#1 El anterior lo intentó un imperio en decadencia.
0 K 11
Don_Pixote #3 Don_Pixote
#2 no tiene sentido y punto, ni nunca lo tendra, lo hagan los imperios en decadencia o el que ames :popcorn:

Pero vamos veo xataka como fuente y ya entiendo el hype
2 K 7
sorrillo #4 sorrillo *
#3 La aviación se enfrenta al reto del cambio climático, a la electrificación.

Trenes que viajasen a la velocidad que indica el titular podrían ser la solución para sustituir las principales vías aéreas que puedan cubrirse con un medio de transporte terrestre electrificado.
0 K 11
Don_Pixote #5 Don_Pixote *
#4 ya tienes trenes a 300-400 km/h de manera comercial en China y otros paises con una tecnologia que asegura casi 0 accidentes.. y seguiran batiendo records

Tu quieres poner a miles de personas en un tubo al vacio en la que una minima decompresion los hara chocapic, esta muy bien la idea si.
2 K 27
sorrillo #7 sorrillo
#5 Un descarrilamiento a 300-400 km/h es mucho más peligroso que uno a 100 km/h.

Los riesgos se gestionan.
0 K 11
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#7 :popcorn: :popcorn:, pedazo razonamiento, si por ti fuera los aviones entonces irian con un motor de helice solamente :-D

Aprende del Concord anda,muy bonito, pero inviable y peligroso
Esto lo mismo,intentar hacer una teconologia disruptiva sin pies ni cabeza comerciamente
0 K 8
sorrillo #10 sorrillo *
#9 si por ti fuera los aviones entonces irian con un motor de helice solamente

Es lo opuesto, la cifra de motores que llevan responde a gestionar los riesgos.

Lo mismo en proyectos como el de este meneo, los riesgos se gestionan.

Aprende del Concord anda,muy bonito, pero inviable y peligroso

El Concord no era demasiado arriesgado para volar, sus problemas fueron básicamente de rentabilidad. Tú no te referiste a la rentabilidad sino a los peligros. Los peligros se gestionan.

El Concord no era ninguna solución a la electrificación del transporte aéreo por el cambio climático, nada que ver con el contexto actual. Este proyecto del meneo podría serlo para aquellas rutas que puedan ser terrestres.
0 K 11
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#10 "Los peligros se gestionan."
argumento base hasta para defender la Nuclear

Rentabilidad = seguridad
Tu mismo lo dices, al Concord le paso lo que le paso por no ser rentable lo que acabo en tragedia
Ahora imaginate mantener miles y miles de km de vias soterradas o en un tubo al vacio anda..
0 K 8
sorrillo #13 sorrillo *
#11 Tu mismo lo dices, al Concord le paso lo que le paso por no ser rentable lo que acabo en tragedia

Eso es una burda mentira, el accidente del Concord no tuvo nada que ver con su rentabilidad:

Según se descubrió algún tiempo después y se informó oficialmente el 14 de diciembre de 2004, un McDonnell Douglas DC-10 de Continental Airlines perdió una banda de titanio de unos 3 cm de ancho y 43 cm de largo durante el despegue desde el aeropuerto Charles de Gaulle. El Concorde pasó

…   » ver todo el comentario
0 K 11
Don_Pixote #14 Don_Pixote
#13 casi nada, igual mas pasta en mantenimiento y seguridad lo hubiera evitado , pero financieramente era un fiasco y ya.
Que no hace falta poner mil fuentes
0 K 8
sorrillo #15 sorrillo *
#14 igual mas pasta en mantenimiento y seguridad lo hubiera evitado

¿Más pasta en mantenimiento y seguridad del Concord hubieran evitado que a otro avión que no tenía nada que ver le cayera una pieza en la pista?

Gracias por demostrar que la verdad no te importa una mierda.
0 K 11
Elanarkadeloshuevos #12 Elanarkadeloshuevos
#5 ¡Chocapi! :hug:
0 K 7
#6 Barriales
#3 el que ames?
0 K 8
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#6 me hace gracia
Si lo hace Occidente mala idea , si lo hace China es una buenisima idea
Tecnicamente la noticia habla de hyperloop.
0 K 8

menéame