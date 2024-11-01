·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3916
clics
Fuerte encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado: "Se demuestra que PP y Vox son uno"
2761
clics
Eurostat: distribución de la población por tipo de vivienda (casa, piso u otro) entre los países de la UE 2024 [EN]
2487
clics
Tragedia en Los Gigantes: cuatros fallecidos, un desaparecido y varios heridos por el fuerte oleaje
2452
clics
Descubiertas capacidades wifi no declaradas en balizas V-16. Permiten modificar el firmware y alterar su funcionamiento
2806
clics
Esta fue la secuencia de las deliberaciones del tribunal que condenó al fiscal general del Estado
más votadas
402
El escándalo de Torrejón golpea la gran apuesta por la privatización sanitaria del PP de los últimos 30 años
318
España se queda sola en Europa con su oposición a los campos de deportación de migrantes que impulsa Meloni
450
Mónica García apuesta por una nueva ley que acabe con la gestión privada de centros públicos: "Torrejón es un aprendiz de Quirón"
284
Todas las denuncias de Audita Sanidad contra el Gobierno de Ayuso desde 2019
424
El escándalo de Ribera Salud y los negocios de la pareja de Ayuso extienden las sospechas sobre la sanidad en Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
35
clics
En la búsqueda del tren supersónico, China prueba un Maglev que llegará a los 4.000 km/h
En la búsqueda del tren supersónico, China prueba un Maglev que llegará a los 4.000 km/h. El problema será mantenerlo La conquista de China al terreno del tren de alta velocidad es imponente.
|
etiquetas
:
maglev
,
tren
,
alta velocidad
,
china
2
0
0
K
19
tecnología
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
19
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Don_Pixote
"
Prolongar ese vacío parcial en cientos de kilómetros de tubo supone un desafío técnico enorme "
vamos , otro hyperloop , noticia de humo,
2
K
28
#2
sorrillo
#1
El anterior lo intentó un imperio en decadencia.
0
K
11
#3
Don_Pixote
#2
no tiene sentido y punto, ni nunca lo tendra, lo hagan los imperios en decadencia o el que ames
Pero vamos veo xataka como fuente y ya entiendo el hype
2
K
7
#4
sorrillo
*
#3
La aviación se enfrenta al reto del cambio climático, a la electrificación.
Trenes que viajasen a la velocidad que indica el titular podrían ser la solución para sustituir las principales vías aéreas que puedan cubrirse con un medio de transporte terrestre electrificado.
0
K
11
#5
Don_Pixote
*
#4
ya tienes trenes a 300-400 km/h de manera comercial en China y otros paises con una tecnologia que asegura casi 0 accidentes.. y seguiran batiendo records
Tu quieres poner a miles de personas en un tubo al vacio en la que una minima decompresion los hara chocapic, esta muy bien la idea si.
2
K
27
#7
sorrillo
#5
Un descarrilamiento a 300-400 km/h es mucho más peligroso que uno a 100 km/h.
Los riesgos se gestionan.
0
K
11
#9
Don_Pixote
#7
, pedazo razonamiento, si por ti fuera los aviones entonces irian con un motor de helice solamente
Aprende del Concord anda,muy bonito, pero inviable y peligroso
Esto lo mismo,intentar hacer una teconologia disruptiva sin pies ni cabeza comerciamente
0
K
8
#10
sorrillo
*
#9
si por ti fuera los aviones entonces irian con un motor de helice solamente
Es lo opuesto, la cifra de motores que llevan responde a gestionar los riesgos.
Lo mismo en proyectos como el de este meneo, los riesgos se gestionan.
Aprende del Concord anda,muy bonito, pero inviable y peligroso
El Concord no era demasiado arriesgado para volar, sus problemas fueron básicamente de rentabilidad. Tú no te referiste a la rentabilidad sino a los peligros. Los peligros se gestionan.
El Concord no era ninguna solución a la electrificación del transporte aéreo por el cambio climático, nada que ver con el contexto actual. Este proyecto del meneo podría serlo para aquellas rutas que puedan ser terrestres.
0
K
11
#11
Don_Pixote
#10
"Los peligros se gestionan."
argumento base hasta para defender la Nuclear
Rentabilidad = seguridad
Tu mismo lo dices, al Concord le paso lo que le paso por no ser rentable lo que acabo en tragedia
Ahora imaginate mantener miles y miles de km de vias soterradas o en un tubo al vacio anda..
0
K
8
#13
sorrillo
*
#11
Tu mismo lo dices, al Concord le paso lo que le paso por no ser rentable lo que acabo en tragedia
Eso es una burda mentira, el accidente del Concord no tuvo nada que ver con su rentabilidad:
Según se descubrió algún tiempo después y se informó oficialmente el 14 de diciembre de 2004, un McDonnell Douglas DC-10 de Continental Airlines perdió una banda de titanio de unos 3 cm de ancho y 43 cm de largo durante el despegue desde el aeropuerto Charles de Gaulle. El Concorde pasó
…
» ver todo el comentario
0
K
11
#14
Don_Pixote
#13
casi nada, igual mas pasta en mantenimiento y seguridad lo hubiera evitado , pero financieramente era un fiasco y ya.
Que no hace falta poner mil fuentes
0
K
8
#15
sorrillo
*
#14
igual mas pasta en mantenimiento y seguridad lo hubiera evitado
¿Más pasta en mantenimiento y seguridad del Concord hubieran evitado que a otro avión que no tenía nada que ver le cayera una pieza en la pista?
Gracias por demostrar que la verdad no te importa una mierda.
0
K
11
#12
Elanarkadeloshuevos
#5
¡Chocapi!
0
K
7
#6
Barriales
#3
el que ames?
0
K
8
#8
Don_Pixote
#6
me hace gracia
Si lo hace Occidente mala idea , si lo hace China es una buenisima idea
Tecnicamente la noticia habla de hyperloop.
0
K
8
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
vamos , otro hyperloop , noticia de humo,
Pero vamos veo xataka como fuente y ya entiendo el hype
Trenes que viajasen a la velocidad que indica el titular podrían ser la solución para sustituir las principales vías aéreas que puedan cubrirse con un medio de transporte terrestre electrificado.
Tu quieres poner a miles de personas en un tubo al vacio en la que una minima decompresion los hara chocapic, esta muy bien la idea si.
Los riesgos se gestionan.
Aprende del Concord anda,muy bonito, pero inviable y peligroso
Esto lo mismo,intentar hacer una teconologia disruptiva sin pies ni cabeza comerciamente
Es lo opuesto, la cifra de motores que llevan responde a gestionar los riesgos.
Lo mismo en proyectos como el de este meneo, los riesgos se gestionan.
Aprende del Concord anda,muy bonito, pero inviable y peligroso
El Concord no era demasiado arriesgado para volar, sus problemas fueron básicamente de rentabilidad. Tú no te referiste a la rentabilidad sino a los peligros. Los peligros se gestionan.
El Concord no era ninguna solución a la electrificación del transporte aéreo por el cambio climático, nada que ver con el contexto actual. Este proyecto del meneo podría serlo para aquellas rutas que puedan ser terrestres.
argumento base hasta para defender la Nuclear
Rentabilidad = seguridad
Tu mismo lo dices, al Concord le paso lo que le paso por no ser rentable lo que acabo en tragedia
Ahora imaginate mantener miles y miles de km de vias soterradas o en un tubo al vacio anda..
Eso es una burda mentira, el accidente del Concord no tuvo nada que ver con su rentabilidad:
Según se descubrió algún tiempo después y se informó oficialmente el 14 de diciembre de 2004, un McDonnell Douglas DC-10 de Continental Airlines perdió una banda de titanio de unos 3 cm de ancho y 43 cm de largo durante el despegue desde el aeropuerto Charles de Gaulle. El Concorde pasó
… » ver todo el comentario
Que no hace falta poner mil fuentes
¿Más pasta en mantenimiento y seguridad del Concord hubieran evitado que a otro avión que no tenía nada que ver le cayera una pieza en la pista?
Gracias por demostrar que la verdad no te importa una mierda.
Si lo hace Occidente mala idea , si lo hace China es una buenisima idea
Tecnicamente la noticia habla de hyperloop.