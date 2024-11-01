La burbuja de la IA quiere red pública: el riesgo de socializar las pérdidas de las big tech

La IA se presenta como revolución tecnológica. Pero su despliegue actual reproduce viejas dinámicas: privatización de beneficios, socialización de riesgos y apropiación de infraestructuras estratégicas. Mientras se prometen empleos del futuro, se consolidan oligopolios energéticos y se inflan balances a crédito. El verdadero “too big to fail” no es OpenAI. Es un modelo económico que convierte cada innovación en excusa para concentrar poder y descargar pérdidas sobre la mayoría social. “endeudarse lo suficiente,...y luego exigir un rescate"
Ya mantenemos a los bancos en la crisis del 2000; mantenemos a la industria armamentistica, mantenemos los costos de los residuos de las centrales nucleares, pagamos los costos de la sanidad privada mientras que privatizan los beneficios,..
Las labores principales de ENRESA son: La recogida, transporte, tratamiento, almacenamiento y control de los residuos radiactivos generados en España.
El desmantelamiento de instalaciones nucleares y radiactivas en desuso.
La restauración ambiental de minas de uranio (fábrica de uranio de Andújar).
Papa Estado pone la pasta y para recoger beneficios unos pocos listos "afortunados" y los trinca sobres.
Que haya empresas que se dejan la pasta y después recogen beneficios, estupendo, pero el modelo actual hace aguas y chirría.