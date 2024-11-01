La burbuja de la IA quiere red pública: el riesgo de socializar las pérdidas de las big tech

La IA se presenta como revolución tecnológica. Pero su despliegue actual reproduce viejas dinámicas: privatización de beneficios, socialización de riesgos y apropiación de infraestructuras estratégicas. Mientras se prometen empleos del futuro, se consolidan oligopolios energéticos y se inflan balances a crédito. El verdadero “too big to fail” no es OpenAI. Es un modelo económico que convierte cada innovación en excusa para concentrar poder y descargar pérdidas sobre la mayoría social. “endeudarse lo suficiente,...y luego exigir un rescate"