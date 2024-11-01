edición general
La burbuja de la IA quiere red pública: el riesgo de socializar las pérdidas de las big tech

La IA se presenta como revolución tecnológica. Pero su despliegue actual reproduce viejas dinámicas: privatización de beneficios, socialización de riesgos y apropiación de infraestructuras estratégicas. Mientras se prometen empleos del futuro, se consolidan oligopolios energéticos y se inflan balances a crédito. El verdadero “too big to fail” no es OpenAI. Es un modelo económico que convierte cada innovación en excusa para concentrar poder y descargar pérdidas sobre la mayoría social. “endeudarse lo suficiente,...y luego exigir un rescate"

| etiquetas: socializacion de perdidas , burbuja ia , monopolios
#1 tierramar
El capitalismo de los monopolios: socializan las perdidas, privatizan los beneficios.
Ya mantenemos a los bancos en la crisis del 2000; mantenemos a la industria armamentistica, mantenemos los costos de los residuos de las centrales nucleares, pagamos los costos de la sanidad privada mientras que privatizan los beneficios,..
sat #3 sat
#1 Todo ok menos lo de los residuos de las centrales nuecleares. Eso lo paga un fondo financiado por las compañías eléctricas propietarias de las centrales.
#4 Nasser
#3 ¿Y tú crees que no repercute en la factura? Pues será un fondo mágico porque si no ....
#5 tierramar
#3 ENRESA, acrónimo de Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. S.M.E., es una empresa pública española responsable de la gestión de los residuos radiactivos que se generan en el país, así como del desmantelamiento de las instalaciones nucleareses.wikipedia.org/wiki/ENRESA
Las labores principales de ENRESA son: La recogida, transporte, tratamiento, almacenamiento y control de los residuos radiactivos generados en España.
El desmantelamiento de instalaciones nucleares y radiactivas en desuso.
La restauración ambiental de minas de uranio (fábrica de uranio de Andújar).
platypu #2 platypu
Eres pesado de cojones siempre subiendo lo mismo. Sigo pensando que eres un bot o alguien que usa traduccion automatica en todos tus comentarios
#6 Emotivo
Y si se consolida se privatiza. Ese cuento ya lo conocemos.
Papa Estado pone la pasta y para recoger beneficios unos pocos listos "afortunados" y los trinca sobres.
Que haya empresas que se dejan la pasta y después recogen beneficios, estupendo, pero el modelo actual hace aguas y chirría.
