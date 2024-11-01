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Buques reciben orden de abandonar el Golfo Pérsico tras advertencia de la Guardia Revolucionaria [eng]

Según la agencia de noticias iraní Fars y la agencia marítima UKMTO, varios buques mercantes en el Golfo Pérsico han comenzado a abandonar sus fondeaderos cerca de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) tras recibir instrucciones por radio para que se retiren de la zona, en medio de la escalada de tensiones regionales. Según la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) emitió advertencias a los buques en el Golfo Pérsico para que abandonaran la zona, lo que provocó un éxodo masivo de embarcaciones hacia Dubái.

| etiquetas: geoestrategia , información , guerra , economía , petróleo , ormuz
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alehopio #1 alehopio
<< La emisora estatal iraní, Radiotelevisión de la República Islámica de Irán (IRIB), citó al viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, quien afirmó que la propuesta buscaba "poner fin definitivamente" al conflicto.

"Ahora le corresponde a Estados Unidos elegir entre la vía diplomática o la continuación de una estrategia de confrontación", declaró Gharibabadi. >>

Parece que USRael ha decidido guerra.

Trump anuncia una operación para sacar "de forma segura" a "barcos y tripulaciones" bloqueados en el estrecho de Ormuz
www.meneame.net/story/trump-anuncia-operacion-sacar-forma-segura-barco
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menéame