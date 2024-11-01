edición general
Buques petroleros burlan bloqueo de Estados Unidos tras captura de Maduro

Las embarcaciones que con certeza salieron de las aguas territoriales del país latinoamericano transportaban unos 4 millones de barriles de crudo y combustible, dijo el lunes Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com. “Ocurrió inmediatamente después de la operación contra Maduro y sólo podrían haberse concretado si se hicieron de manera coordinada a gran escala” dijo Madani sobre los movimientos de los petroleros. “Esa es la única forma de saturar el bloqueo y lograr una salida del país”.

Beltenebros #1 Beltenebros
Como es habitual, la propaganda (en este caso gringa) dice una cosa, y la realidad otra muy distinta.
Beltenebros #6 Beltenebros *
#4
Disimulas muy mal.
Alakrán_ #2 Alakrán_
No necesitas cerrar un bloqueo estricto, es caro. Consigues la misma extorsión apresando un par de petroleros a la semana, por poner un ejemplo. El resto no se va a arriesgar. La duda es si algún país se va a meter a escoltar sus barcos civiles.
Beltenebros #3 Beltenebros *
#2 Se han reído de EEUU en su cara y eso es innegable.
Me temo que tu intento para blanquear el fracaso del bloqueo gringo no cuela. Tienes que intentar algo más elaborado, un poquito creíble.
Suerte.
Alakrán_ #4 Alakrán_
#3 Mientes con más descaro que Trump.

Me temo que tu intento para blanquear el fracaso del bloqueo gringo no cuela
