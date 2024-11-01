Buques petroleros burlan bloqueo de Estados Unidos tras captura de Maduro

Las embarcaciones que con certeza salieron de las aguas territoriales del país latinoamericano transportaban unos 4 millones de barriles de crudo y combustible, dijo el lunes Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com. “Ocurrió inmediatamente después de la operación contra Maduro y sólo podrían haberse concretado si se hicieron de manera coordinada a gran escala” dijo Madani sobre los movimientos de los petroleros. “Esa es la única forma de saturar el bloqueo y lograr una salida del país”.