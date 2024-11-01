Irán incauta buque clave de red organizada de contrabando de combustible

El comandante de la Guardia Fronteriza de Juzestán (suroeste de Irán), el general de brigada Hoyat Sefidpust, ha informado este jueves que las fuerzas iraníes, durante su inspección al buque, se descubrieron e incautaron “363 000 litros de combustible de contrabando”. Ha afirmado que este buque operaba como “nudo central de una red organizada dedicada al contrabando de combustible”, y que 11 personas, consideradas como los principales elementos del contrabando, han sido arrestadas, y después de presentar una una denuncia...