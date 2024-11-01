Los bulos de la Vuelta a España de Lucía Etxebarria en el programa Horizonte de Íker Jiménez. Análisis de Julián Macías  

Desmontamos el último escándalo mediático: el programa Horizonte de Iker Jiménez convirtió a Lucía Etxebarria en testigo de un supuesto ataque violento durante la Vuelta Ciclista en Madrid. Un relato sin pruebas que fue amplificado por Carmen Porter, Perdiguero y hasta Ayuso en redes para alimentar el discurso de la ultraderecha sobre “terrorismo” y violencia callejera. Analizamos cómo se fabrican bulos desde la televisión para reforzar marcos políticos reaccionarios y criminalizar la protesta social.
| etiquetas: lucía etxebarria , íker jiménez , vuelta a españa , julián macías , bulos
Iker el payaso de la tele, sin credibilidad ganada a pulso.
Allá vosotros lo que hacéis con vuestra vida y la clase de personas que veneráis.