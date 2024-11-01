edición general
Los bulos de la Vuelta a España de Lucía Etxebarria en el programa Horizonte de Íker Jiménez. Análisis de Julián Macías

Desmontamos el último escándalo mediático: el programa Horizonte de Iker Jiménez convirtió a Lucía Etxebarria en testigo de un supuesto ataque violento durante la Vuelta Ciclista en Madrid. Un relato sin pruebas que fue amplificado por Carmen Porter, Perdiguero y hasta Ayuso en redes para alimentar el discurso de la ultraderecha sobre “terrorismo” y violencia callejera. Analizamos cómo se fabrican bulos desde la televisión para reforzar marcos políticos reaccionarios y criminalizar la protesta social.

#1 Leovigildo
Lucía Etxebarria, esa gran referente...
Antipalancas21 #3 Antipalancas21 *
#1 De plagiadora y persona repelente.
Iker el payaso de la tele, sin credibilidad ganada a pulso.
#5 soberao
#1 Joder, que mala pinta tiene, está peor que Miguel Bosé, supongo que toda esta gente comparte camello...
#2 cunaxa
Dais una importancia y una fama a Iker que no la merece.
Allá vosotros lo que hacéis con vuestra vida y la clase de personas que veneráis.
#4 Tecar
Lucía Etxeberria tiene indicios de deterioro cognitivo que debería mirarse.
#6 HFO
#4 En el próximo DSM le dan su nombre a un nuevo trastorno caracterizado por paranoia, mentir compulsivamente, distorsión de la realidad, irritabilidad, sentimientos de inferioridad, sentimientos de superioridad, desorientación, diarrea, delirios, alucinaciones, ideas delirantes extrañas y persistentes, y sensación de hinchazón.
