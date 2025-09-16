edición general
Los bulos sobre la Vuelta Ciclista a España 2025

Las protestas propalestinas sucedidas durante la Vuelta Ciclista a España 2025 se han convertido en un blanco de bulos.

ayatolah #1 ayatolah
Falta la mentira aquella de que Javier Romo fue tirado por un manifestante.
Porque es casualidad que la caída la cause alguien (manifestante) que se queda tirado en la cuneta por un traspiés y que ya había quedado atrás y no el policía que en se momento se cruzó delante de las bicicletas.
¡qué casualidad!
