13286
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
9524
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
15158
clics
La portada de 'El Jueves' que se comparte sin parar tras las protestas de La Vuelta en Madrid
6857
clics
La guía de Gabriel Rufián "para contestar a tu cuñado el indignado" sobre las protestas en La Vuelta
4327
clics
Portada de Conan el Bárbaro de Frank Frazetta se vende por 13,5 millones de dólares [ENG]
más votadas
780
Muere a los 89 años Robert Redford
788
Eurovisión: RTVE acuerda retirar a España si participa Israel
417
Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza
913
La Comisión de Investigación de la ONU concluye que Israel comete genocidio en Gaza: "Los Estados deben actuar para pararlo"
530
Lewis Hamilton vía Instagram sobre Gaza
publicadas
en cola
6
meneos
96
clics
Los bulos sobre la Vuelta Ciclista a España 2025
Las protestas propalestinas sucedidas durante la Vuelta Ciclista a España 2025 se han convertido en un blanco de bulos.
etiquetas:
:
bulos
,
vuelta ciclista
,
2025
,
protestas
5
1
1
K
67
actualidad
1 comentarios
5
1
1
K
67
actualidad
#1
#1 ayatolah
Falta la mentira aquella de que Javier Romo fue tirado por un manifestante.
Porque es casualidad que la caída la cause alguien (manifestante) que se queda tirado en la cuneta por un traspiés y que ya había quedado atrás y no el policía que en se momento se cruzó delante de las bicicletas.
¡qué casualidad!
1
K
13
