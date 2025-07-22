Bulos e imágenes manipuladas invaden las redes sociales mientras los incendios arrasan España  

Mientras tanto, circulan imágenes creadas o manipuladas mediante inteligencia artificial. Además, se han difundido teorías conspirativas que culpan a grupos organizados, a las élites o incluso al Gobierno de los incendios
| etiquetas: bulos , incendios , teorías conspirativas
Lo mismito que escribió ayer por aquí el colega sandilo. Los equipos de desinformación sincronizada de la derechusma, trabajando a full .
en fin.
Fuente: Cibeles
Referencia a Makinavaja
Pero aun hay esperanza darles una sonora bofetada a estos idiotas. Creo que las buenas personas somos más.
Y el tiempo prudencial sigue acabándose.
Uy, qué miedo. jajajajjajajaajjjaajaj
Ala, a tomar viento.
dle.rae.es/ala#1PdEep5
interj. Se emplea para dar aliento o meter prisa:
¡hala, que nos vamos!
Expresa sorpresa:
¡hala, vaya torta se ha dado!
www.wordreference.com/definicion/¡hala!
El pirómano no debe ser confundido con el incendiario, que es aquella persona que intencionadamente decide provocar incendios con premeditación, con ánimo de lucro o simplemente por hacer daño
Esas son las auténticas causas del 99.9999999% de los incendios forestales de España. El 0.0000001% restante, es un rayo de una tormenta seca.
Y luego, de vez en cuando, cada… » ver todo el comentario
Si ha habido una carencia en prevención, una falta de medios en extinción y un retraso a la hora de solicitar ayuda y esta ayuda se ha mandado en tiempos cuando se ha pedido, pues los primeros tienen mucha más responsabilidad, que duda cabe.
Y a mi también me da igual que sea la derecha o la izquierda, pero no voy a caer en culpar a todos por igual, porque eso es reducir la culpa del que ha cometido la principal y mayor negligencia.
Hay bastantes datos y estudios sobre el tema.
www.elespanol.com/espana/politica/20160820/149235597_0.html
civio.es/medio-ambiente/2025/07/22/las-motivaciones-detras-de-los-ince
Ah, y los terrenos quemados no se pueden recalificar en 30 años. Y no, lo de "salvo por interés general" no permite recalificar para construir viviendas.
Así que te vamos a dar un tiempo prudencial para que lo hagas antes de pensar reportarte por soltar un bulo.
En España, se estima que más del 50% de los incendios forestales son provocados por causas humanas, y de estos, aproximadamente el 7% son atribuibles a pirómanos. Esto significa que, aunque la mayoría de los incendios son provocados intencionadamente, solo una pequeña fracción es el resultado de acciones deliberadas por pirómanos.
Detalles sobre los incendios en España
Causas humanas: Se considera que alrededor del 90% de los incendios son… » ver todo el comentario
Porque es un bulo.
"Analizando las causas de los incendios en el periodo de máxima activación (Figura se
comprueba que, en 2021, la mayoría de los incendios (40,4%) tienen origen por causas accidentales o
negligentes, seguidas de las causas naturales (rayo) con un 37,2% y de las desconocidas (14,7%) que en
su mayoría corresponden también a
… » ver todo el comentario
La mentira deberia estar fuertemente castigada.
Pero hay incendios en toda puta España y no se dice ni media de la gestión y la previsión.
Otra cosa es que no se culpe a quien a ti te gustaría, supongo.