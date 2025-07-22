edición general
Bulos e imágenes manipuladas invaden las redes sociales mientras los incendios arrasan España

Mientras tanto, circulan imágenes creadas o manipuladas mediante inteligencia artificial. Además, se han difundido teorías conspirativas que culpan a grupos organizados, a las élites o incluso al Gobierno de los incendios

Comentarios destacados:      
#2 Leon_Bocanegra
Joder, en el video sale un tuit de alguien que dice "el cambio climático que está haciendo arder España se llama "pirómanos".
Lo mismito que escribió ayer por aquí el colega sandilo. Los equipos de desinformación sincronizada de la derechusma, trabajando a full .
Aokromes #28 Aokromes
#2 a mi uno que trabaja para la otan me puso 2 veces el mismo meme de que un crio decia que no hay cambio climatico y un tio prende fuego y dice ves como hay cambio climatico?

en fin.
#29 Leon_Bocanegra
#28 pues dile que tiene razón y que el mal llamado cambio climático es un invento de la OTAN. :troll:
Ovlak #12 Ovlak
#8 Casi todos los incendios suelen ser intencionados
Fuente: Cibeles
#19 Sariel
#12 "Mi fuente, mi fuente..."

Referencia a Makinavaja :-D
#31 Leon_Bocanegra
#19 el fuente, mala futa.
#1 Leon_Bocanegra
La derechusma está desatada. Yo estoy empezando a tener miedo.
oceanon3d #4 oceanon3d *
#1 Tenlo por seguro, se avecina una época oscura.

Pero aun hay esperanza darles una sonora bofetada a estos idiotas. Creo que las buenas personas somos más.
#5 Leon_Bocanegra
#4 el problema es que a las buenas personas tb las embaucan con sus bulos. Que buena persona no va a estar a favor de mantras como "solo el pueblo salva al pueblo" y demás morralla ultra?
3 K 50
valandildeandunie #9 valandildeandunie
#8 Y sigues sin aportar datos.

Y el tiempo prudencial sigue acabándose.
3 K 49
#11 Sariel
#9 No, no puedo aportar datos. Siempre me guío por mi instinto y experiencia.

Uy, qué miedo. jajajajjajajaajjjaajaj
valandildeandunie #18 valandildeandunie
#11 Tu instinto y experiencia es irrelevante.

Ala, a tomar viento.
#21 Sariel
#18 Ala es con h :-D
#30 Leon_Bocanegra
#21 alá es grande :troll:
comunerodecastilla #42 comunerodecastilla
#21 Ahí, ahí, llevando la ignorancia por bandera. :palm:
dle.rae.es/ala#1PdEep5
#43 Sariel
#42 ¡hala!
interj. Se emplea para dar aliento o meter prisa:
¡hala, que nos vamos!
Expresa sorpresa:
¡hala, vaya torta se ha dado!

www.wordreference.com/definicion/¡hala!
#13 Leon_Bocanegra
#8 eso es falso. El que pega fuego a un monte por motivos por ejemplo económicos o por sacar algún beneficio o incluso por joder, no es un pirómano. El pirómano es un enfermo mental. Quién pega fuego a conciencia es mala persona, pero no tiene porque ser pirómano.
#17 Sariel
#13 Es un pirómano hijo de puta. Pero pirómano es, pues pega fuego. Que se siente a verlo o salga corriendo es idiferente :-P
#22 Leon_Bocanegra
#17 No, las palabras tienen un significado, y ese significado no es el que a ti te dé la gana.

El pirómano no debe ser confundido con el incendiario, que es aquella persona que intencionadamente decide provocar incendios con premeditación, con ánimo de lucro o simplemente por hacer daño
#24 Sariel
#22 Ves, ahí sí que te doy la razón. Disculpad, todos los días se aprende algo nuevo.
Supercinexin #23 Supercinexin *
#8 Casi todos los incendios suelen ser por accidente, no intencionados. Obreros currando en verano con herramientas de corte o soldadura, pastores, labradores y ganaderos haciendo la hostia por ahí porque ellos son más listoj que naide, domingueros de mierda haciéndose una barbacoa encima de un suelo de pinocha...

Esas son las auténticas causas del 99.9999999% de los incendios forestales de España. El 0.0000001% restante, es un rayo de una tormenta seca.

Y luego, de vez en cuando, cada…   » ver todo el comentario
#25 Sariel
#23 Cierto.
#26 Leon_Bocanegra
#20 como que no? Yo soy perfecto. y además no estoy calvo... :foreveralone:
angelitoMagno #40 angelitoMagno
#38 No, no lo creo. Unos tienen responsabilidad exclusiva en la prevención de incendios y una responsabilidad principal en la extinción de los mismos; mientras que los segundos solo tienen la responsabilidad de enviar ayuda si se solicita.

Si ha habido una carencia en prevención, una falta de medios en extinción y un retraso a la hora de solicitar ayuda y esta ayuda se ha mandado en tiempos cuando se ha pedido, pues los primeros tienen mucha más responsabilidad, que duda cabe.

Y a mi también me da igual que sea la derecha o la izquierda, pero no voy a caer en culpar a todos por igual, porque eso es reducir la culpa del que ha cometido la principal y mayor negligencia.
angelitoMagno #36 angelitoMagno
La causa principal (cuando se llega a encontrar) de los incendios son prácticas agrícolas o ganaderas realizadas de forma negligente.

Hay bastantes datos y estudios sobre el tema.
www.elespanol.com/espana/politica/20160820/149235597_0.html
civio.es/medio-ambiente/2025/07/22/las-motivaciones-detras-de-los-ince

Ah, y los terrenos quemados no se pueden recalificar en 30 años. Y no, lo de "salvo por interés general" no permite recalificar para construir viviendas.
TheOracle #16 TheOracle
Los fascistas estan entrndo en cortocircuito, le echan la culpa a Pedro Sanchez de los incencios pero niegan el cambio climatico y la agenda 2030 que apoya Sanchez diciendo que los incendios son intencionados.
#44 Sariel
Qué ganas me tenéis, mamones :-D
#27 Sariel
Eso sí, hace un tiempo me hubierais enterrado en negativos. Gracias por ser comprensivos.
#33 Leon_Bocanegra
#27 yo normalmente solo pongo negativos a burradas muy gordas y que se ve que son con intención de enmierdar . Y no he visto esa intención en tus comentarios.
#35 Sariel
#33 Bueno, igual he sido demasiado rápido. Ya ha llegado una cuenta durmiente. @tonet, del 2007 y con cuatrocientos comentarios :-D
#3 Sariel
No entiendo por qué dicen que es un bulo que el ochenta por ciento de los incendios sean debidos a los pirómanos. Creo que ese porcentaje se queda corto. También creo que en realidad casi el cien por cien es debido a nuestros políticos.
valandildeandunie #6 valandildeandunie *
#3 Si dices que el 80% de los incendios son realizados por pirómanos tienes que demostrarlo.

Así que te vamos a dar un tiempo prudencial para que lo hagas antes de pensar reportarte por soltar un bulo.
#8 Sariel
#6 No, digo que son más. Casi todos los incendios suelen ser intencionados. Y quien pega fuego a conciencia, sea cual sea el motivo, es un pirómano.
#7 Leon_Bocanegra
#3 la IA de Duck Duck Go me dice lo siguente:


En España, se estima que más del 50% de los incendios forestales son provocados por causas humanas, y de estos, aproximadamente el 7% son atribuibles a pirómanos. Esto significa que, aunque la mayoría de los incendios son provocados intencionadamente, solo una pequeña fracción es el resultado de acciones deliberadas por pirómanos.

Detalles sobre los incendios en España
Causas humanas: Se considera que alrededor del 90% de los incendios son…   » ver todo el comentario
#10 Sariel
#7 A bueno, si lo dice la IA me callo. Perdón a todos, no volverá a ocurrir.
#14 Leon_Bocanegra
#10 la IA recopila datos. Tu recopilas impresiones e imprecisiones ( ya que has demostrado desconocer lo que es un pirómano)
#20 Sariel
#14 Muy bien. Nadie es perfecto.
Supercinexin #45 Supercinexin
#10 jajaja y que no se repita o te reportaremos a los admins :troll:
powernergia #34 powernergia
#3 "No entiendo por qué dicen que es un bulo que el ochenta por ciento de los incendios sean debidos a los pirómanos."

Porque es un bulo.

"Analizando las causas de los incendios en el periodo de máxima activación (Figura 8-D se
comprueba que, en 2021, la mayoría de los incendios (40,4%) tienen origen por causas accidentales o
negligentes, seguidas de las causas naturales (rayo) con un 37,2% y de las desconocidas (14,7%) que en
su mayoría corresponden también a

…   » ver todo el comentario
Atusateelpelo #39 Atusateelpelo
#3 Yo, sin embargo, estoy convencido al 100% de que no sabes ni lo que es un piromano.
#41 Sariel
#39 Yo al menos intento escribir correctamente. Y cuando veo que me he equivocado pido perdón. Algunos no podéis decir lo mismo.
#15 pozz
Estas cosas se medio solucionan con multas que duelan, y penas de carcel para reincidentes.
La mentira deberia estar fuertemente castigada.
#32 Javiersoler
Este gobierno es una mierda. Y meneame no para de manipular. Comprendo lo de que mazon es un incompetente.
Pero hay incendios en toda puta España y no se dice ni media de la gestión y la previsión.
angelitoMagno #37 angelitoMagno
#32 Pues anda que no hay noticias o comentarios por aquí criticando la falta de previsión y de gestión.

Otra cosa es que no se culpe a quien a ti te gustaría, supongo.
#38 Javiersoler
#37 a mi me gustaría justicia. Me da igual que sea la derecha o la izquierda, pero no se puede culpar a unos y lamer el culo a otros, no crees?
