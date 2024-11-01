Los bulos de Feijóo, desmontados con datos: comparamos nuestra presión fiscal con la de los países nórdicos

El líder del PP vuelve a mentir sobre el peso de los impuestos en España, que es inferior al de más de una decena de países europeos. La estadística realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no coloca a España ni siquiera cerca del nivel de los países nórdicos
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ahora se paga más por autonomo, nos han puesto la cuota de basuras, los precios han subido y los impuestos se mantienen, así que ahora se paga más teniendo menos poder adquisitivo.
Montar una empresa es mucho mas caro que fuera y así, sin pensarlo mucho.
Y enicma, el PSOE, el partido de gobierno, vota en contra de una norma Europea, la de quitar el IVA a los Autonomos que facturen menos de 85.000€, pues chico, no se, en los paises nordicos, esto creo q lo tienen, la excepción del IVA.
Así que encima, pagamos (recuadamos o adelantamos aunque no nos paguen, para los puristas) el IVA cuando nuestros vecinos no lo hacen.
El adelanto del IVA es de ahora o de siempre??
El IVA es un dinero que afecta a tu sueldo?
Estoy de acuerdo que un autónomo no tiene que ser un recaudador de impuestos, pero eres una empresa al fin y al cabo y vendes tus servicios.
El pago de la cuota de autónomos, pagas según cobras y es cierto que lo han aumentado pero también te han aumentado la pensión a cobrar.
Qué coño tiene que ver la tasa de basura?? Esto es a nivel de Ayto y en muchos la tasa es ilegal porque no hacen lo que les dice la normativa.
Los precios suben, esto es culpa del Gobierno?? O de los ladrones que venden, además si el Gobierno interviniese el mercado lo criticariais y lo acusaríais de comonistas....
El IVA te afecta a ti, q tienes q pagar más x lo mismo. Y a mi, porque puedo venderle a menos personas.
Que pague más ahora para q en un futuro me digan q cobraré más... Aja, pago por si en un futuro vivo lo suficiente para tener pensión...... Segun diga el gobierno en ese momento, o te suba la jubilación a 70 años.
La tasa de basura es un impuesto puesto x el gobierno centra. Antes estaba en otras partidas y ahora lo pagamos a parte.
El precio de las cosas tiene tb q ver con la inflación y presión fiscal. Por no decir q el estado recauda más q nunca pero no veo q todo vaya mejor q nunca