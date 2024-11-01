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Los bulos de Feijóo, desmontados con datos: comparamos nuestra presión fiscal con la de los países nórdicos

Los bulos de Feijóo, desmontados con datos: comparamos nuestra presión fiscal con la de los países nórdicos

El líder del PP vuelve a mentir sobre el peso de los impuestos en España, que es inferior al de más de una decena de países europeos. La estadística realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no coloca a España ni siquiera cerca del nivel de los países nórdicos

| etiquetas: bulos , feijóo , datos , presión fiscal
17 3 1 K 313 Bulos
8 comentarios
17 3 1 K 313 Bulos
josde #2 josde
El mayor mentiroso, vago y falso del reino.
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 "Mentir no es delito", eso es todo lo que pueden ofrecer. El caso es que si se desmienten sus bulos el facherío muestra su disconformidad.
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duende #3 duende
El Plural desmontando bulos, jajajaja
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FunFrock #1 FunFrock
Ya bueno, me importa una mierda los paises nordicos, lo cierto es q nos han subido los impuestos:
ahora se paga más por autonomo, nos han puesto la cuota de basuras, los precios han subido y los impuestos se mantienen, así que ahora se paga más teniendo menos poder adquisitivo.
Montar una empresa es mucho mas caro que fuera y así, sin pensarlo mucho.

Y enicma, el PSOE, el partido de gobierno, vota en contra de una norma Europea, la de quitar el IVA a los Autonomos que facturen menos de 85.000€, pues chico, no se, en los paises nordicos, esto creo q lo tienen, la excepción del IVA.
Así que encima, pagamos (recuadamos o adelantamos aunque no nos paguen, para los puristas) el IVA cuando nuestros vecinos no lo hacen.
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#5 fremen11
#1 Venga varias cosas:
El adelanto del IVA es de ahora o de siempre??
El IVA es un dinero que afecta a tu sueldo?
Estoy de acuerdo que un autónomo no tiene que ser un recaudador de impuestos, pero eres una empresa al fin y al cabo y vendes tus servicios.
El pago de la cuota de autónomos, pagas según cobras y es cierto que lo han aumentado pero también te han aumentado la pensión a cobrar.
Qué coño tiene que ver la tasa de basura?? Esto es a nivel de Ayto y en muchos la tasa es ilegal porque no hacen lo que les dice la normativa.
Los precios suben, esto es culpa del Gobierno?? O de los ladrones que venden, además si el Gobierno interviniese el mercado lo criticariais y lo acusaríais de comonistas....
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FunFrock #8 FunFrock
#5 la normativa del IVA es europea y es el gobierno quien bloquea esa normativa

El IVA te afecta a ti, q tienes q pagar más x lo mismo. Y a mi, porque puedo venderle a menos personas.

Que pague más ahora para q en un futuro me digan q cobraré más... Aja, pago por si en un futuro vivo lo suficiente para tener pensión...... Segun diga el gobierno en ese momento, o te suba la jubilación a 70 años.

La tasa de basura es un impuesto puesto x el gobierno centra. Antes estaba en otras partidas y ahora lo pagamos a parte.

El precio de las cosas tiene tb q ver con la inflación y presión fiscal. Por no decir q el estado recauda más q nunca pero no veo q todo vaya mejor q nunca
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Forni #6 Forni *
#1 Pues mira una de las claves de los países nórdicos es que las empresas y asalariados pagan proporcionalmente menos impuestos que aquí, pero crujen a las rentas más altas. Si quieres rebajas hay que sacarlo de otro lado, es muy fácil decir bájame los impuestos, pero aqui nos mola el clientelismo y ponerle el culo a las fortunas y así nos va.
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FunFrock #7 FunFrock
#6 aquí en cambio debimos q vamos a subir impuestos a los ricos y los pagamos no te ricos
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menéame