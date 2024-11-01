Los bulos empresariales sobre las bajas médicas empujan a los sindicatos a cuestionar las mutuas

Este mes se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo impuesto por la OIT y en España se volverán a escuchar argumentos sobre el “absentismo laboral” o lo mucho que los trabajadores y trabajadoras “piden” una baja. Bulos empresariales que los sindicatos demuestran cada año y que sirve para poner en tela de juicio el actual sistema de mutuas, que fiscalizan la salud de los trabajadores con los intereses de la patronal. Así se desprende del informe que CCOO ha presentado esta semana titulado ‘Ni un día menos. El derechos a l