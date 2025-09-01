‘Bullying’ al ‘bully’

Tiene razón la ultraderecha cuando acusa a la gente decente de buenista. Es de las pocas veces en las que dicen la verdad. Un buenismo consistente en tolerar que los intolerantes, los abusones, los matones, los que odian y persiguen al más débil, formen parte del paisaje como si tal cosa. La represión, ese concepto tan denostado por las mentes progresistas, es a veces una solución fantástica. Desde luego lo es cuando la alternativa a reprimir la indecencia es que los indecentes nos repriman a todos.
| etiquetas: bullying , bully , bulos , libertad de expresión , odio
Por eso los que se ponen con actitudes irresponsables en plan "no hay que darles relevancia", "stop making famous stupid people" y gilipolleces en esa línea, son parte del problema.
Estos discursos hay que señalarlos, sacar sus incoherencias y contradicciones a la luz y rechazarlos con toda la energía, es de ser demócratas y responsables.