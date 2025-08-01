Bullfrog en la mazmorra [ENG]

En enero de 1995, Electronic Arts compró el prestigioso estudio británico de videojuegos Bullfrog Productions por una suma no revelada que, según los rumores, rondaba los 45 millones de dólares. Las vidas de las aproximadamente 35 personas que trabajaban en Bullfrog cambiaron de la noche a la mañana. Peter Molyneux, el hombre que había construido la reputación del estudio gracias a su «juego de dioses» Populous seis años antes, se despertó la mañana después de la firma del contrato con dinero real para gastar por primera vez en su vida.