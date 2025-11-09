Bulgaria tiene un mes de suministros de gasolina a medida que se avecinan sanciones de Estados Unidos, dice la agencia de reserva estatal

Bulgaria tiene un mes de suministros de gasolina mientras se prepara para el inicio de las sanciones de Estados Unidos contra el ruso Lukoil, propietaria de la mayor refinería de petróleo del país y la mayor infraestructura de almacenamiento y oleoductos, dijo el martes el presidente de la agencia de reservas estatales.
bulgaria , ee.uu. , suministros , reserva
