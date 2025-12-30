Bukele dice que podría seguir 10 años más en el poder

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, expresó recientemente que está abierto a mantenerse en el poder por hasta una década más tras reformas que eliminan límites de mandato que él mismo aprobó. Esto fue reportado en diciembre de 2025 y sigue siendo de actualidad porque forma parte de un proceso político en curso a inicios de 2026.
Y también entienden que el mismo partido gane durante décadas, como en Japón o en México.
también digo... si esos límites los puede quitar el presidente actual... son bastante flojos
Aqui no hay esos límites, y salvo Gonzalez, ninguno ha durado mas de 8 años.
Tenemos hasta un "tribunal" puesto a dedo por el gobierno de turno, que puede exigir que el TS repita juicios
Si lo importante son las ideas y las propuestas no pasa nada porque cambie la persona.
Las ideas son diferentes, en algunos casos, diametralmente. no puedes cambiar a uno por otro alegremente.
Supongamos, Politico A, del partido A, agota su mandato, y llega otro, se presenta, contra el Político B del Partido B. Y resulta que el nuevo A y el B son mierda. El anterior de A era bueno.
Porqué joder el país así?
Debería tomar ejemplo de Juan Carlos el emérito: lo apropiado es que tu nombre figure explícitamente en la Constitución como única excepción a las leyes que afectan a los demás.