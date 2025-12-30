edición general
Bukele dice que podría seguir 10 años más en el poder

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, expresó recientemente que está abierto a mantenerse en el poder por hasta una década más tras reformas que eliminan límites de mandato que él mismo aprobó. Esto fue reportado en diciembre de 2025 y sigue siendo de actualidad porque forma parte de un proceso político en curso a inicios de 2026.

HeilHynkel
El fatxerio no entiendo los límites del mandato salvo cuando las elecciones las gana Felipe González o Cháves. Entonces, sí aplica. De hecho, es una medida anti Roosevelt.

Y también entienden que el mismo partido gane durante décadas, como en Japón o en México.
tdgwho
Nunca entendí los límites de mandato. Porqué quitarle a un pueblo la posibilidad de votarte todas las veces que quiera? Otra cosa es que esas reformas conlleven que no haya elecciones, pero.. habiéndolas...

también digo... si esos límites los puede quitar el presidente actual... son bastante flojos
Dragstat
#2 los limites están puestos por una razón. Cuando las mismas personas se perpetúan en el poder tienden a corromperse y a considerar que el puesto les pertenece. Suelen crear redes clientelares a su alrededor, aunque no quieran, que provocan tendencias corruptas que al final mitigan la democracia. Luego no haya forma de sacarlos del sillón y limpiar el sistema ni con agua hirviendo. Los limites son sanos aunque a veces se piense que algún gobernante debería seguir en el poder porque lo hace bien. Lo mismo que dice #10 que leo ahora.
tdgwho
#9 Si, pero mientras el pueblo pueda votar y echarlos... donde está el problema? No puedes crear una red tan grande como para que un país de 6,4 millones te vote siempre (bueno, la mitad)

Aqui no hay esos límites, y salvo Gonzalez, ninguno ha durado mas de 8 años.
Dragstat
#11 es peligroso, las instituciones abarcan mucho más que el gobierno. Se ve como infectan el poder judicial y todo órgano satélite del Estado colocando a afines. España es un país suficientemente avanzado y se encuentra dentro de la UE para limitarlo, pero en países como El Salvador yo creo que les puede llevar al desastre independientemente de signo del gobernante.
tdgwho
#15 es lo mismo, mira como está nuestra justicia, y cambiamos de persona cada 8 años o menos.

Tenemos hasta un "tribunal" puesto a dedo por el gobierno de turno, que puede exigir que el TS repita juicios xD
ChingPangZe
#2 porque el tiempo enquista, hace que te busques acomodo y te apalanques. Eso va generando estructuras de poder afines a ti. Fijate lo poco que este tipo de perfiles buscan modificar la ley para alargar su mandato.
Si lo importante son las ideas y las propuestas no pasa nada porque cambie la persona.
tdgwho
#10 Es que muchas veces no son las ideas. Mira el PSOE por ejemplo, tienes desde Felipe Gonzalez hasta Zapatero, con Sanchez por ahí en un punto cercano a ZP, pero es que FG ahora mismo está prácticamente junto al PP

Las ideas son diferentes, en algunos casos, diametralmente. no puedes cambiar a uno por otro alegremente.

Supongamos, Politico A, del partido A, agota su mandato, y llega otro, se presenta, contra el Político B del Partido B. Y resulta que el nuevo A y el B son mierda. El anterior de A era bueno.

Porqué joder el país así?
#8 Tronchador.
Siempre he pensado que es para que no establezca un sistema de corrupción institucional. Obviamente no se impide con esa medida, de hecho creo que la acelera, pero entiendo que es la intención.
Kantinero
#8 También computa el hecho que desde el poder te rodeas de toda una serie de colaboradores y ayudantes afines a tu ideología, que te alejan de la realidad de la calle.
petal
Mientras lo sigan votando...
tul
si hubiera justicia en este mundo este infraser terminaria sus dias en el cecot ese del que tanto presume.
rob
Y al que piense lo contrario lo tatúo, comentó después.
davidvsgoliat
O hasta que se muera. Que viene siendo lo habitual.
diablos_maiq
Eso de las reformas es lo que ocurre cuando no se hacen las cosas bien desde el principio.

Debería tomar ejemplo de Juan Carlos el emérito: lo apropiado es que tu nombre figure explícitamente en la Constitución como única excepción a las leyes que afectan a los demás.
Tachy
La cuestión es ¿hay petróleo en El Salvador? ¿Lo extraen los USA? Porque dependiendo de eso se acaba de convertir en dictador o no.
Estoeslaostia
Mientras no lo secuestren......
cocococo
Hace falta otro Bukele en España.
Poligrafo
Dictador bueno.
