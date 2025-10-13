De Buenos Aires a Madrid: así trabajan los ladrones de relojes de lujo

La palabra “motochorro” nació en una nota del diario Clarín, en 2007. Se utilizó para describir a los ladrones que huyen en motos. Los motochorros fueron y son un verdadero problema en las principales ciudades de Argentina. Varios de sus asaltos concluyeron en asesinatos. En los últimos años el término se internacionalizó: periodistas y policías de España lo pronuncian para referirse a las bandas sudamericanas que se especializan en robos de relojes de alta gama. La mayoría proviene de Buenos Aires. Solo entre mediados de 2023 y agosto de 2025,