Buenafuente analiza las "chistorras, soles y lechugas" de Ábalos y Koldo: "Una estrategia: no robar"

Andreu Buenafuente volvió a poner el foco en la actualidad política durante su monólogo en Futuro Imperfecto, donde comentó con su habitual ironía la citación del Tribunal Supremo a Koldo García y al exministro José Luis Ábalos por presuntos cobros de comisiones ilegales en obras públicas. "Más que una cita, están a punto de darles un abono de temporada, porque así ya les sale más barato", bromeó el presentador.