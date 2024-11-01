edición general
8 meneos
33 clics

Buenafuente analiza las "chistorras, soles y lechugas" de Ábalos y Koldo: "Una estrategia: no robar"

Andreu Buenafuente volvió a poner el foco en la actualidad política durante su monólogo en Futuro Imperfecto, donde comentó con su habitual ironía la citación del Tribunal Supremo a Koldo García y al exministro José Luis Ábalos por presuntos cobros de comisiones ilegales en obras públicas. "Más que una cita, están a punto de darles un abono de temporada, porque así ya les sale más barato", bromeó el presentador.

| etiquetas: buenafuente , chistorras , lechugas , abalos , koldo , psoe , no robar
6 2 2 K 62 actualidad
3 comentarios
6 2 2 K 62 actualidad
Enésimo_strike #1 Enésimo_strike
Hay cosas que no gustan en menéame, como que se haga humor con las corruptelas del PSOE
0 K 13
pedrario #2 pedrario
#1 La crítica es bastante floja y poco o nada contra PSOE realmente. El mismo PSOE tiene ya asumido que, al menos públicamente, hay que enterrar a Ábalos y Cerdán, meterse con ellos es juego limpio.

Sin embargo no hay ningún chiste ni insinuación de corrupción contra el PSOE en general ni otros miembros.
0 K 9
The_Ignorator #3 The_Ignorator
Esto lo solucionamos entre todos, no te preocupes Andreu
0 K 11

menéame