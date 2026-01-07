·
14
meneos
48
clics
Brutal redada en Moscú: la policía interrumpe un festival punk y revisa teléfonos de opositores al Kremlin
El concierto Harvest Fest fue cancelado tras una redada violenta: asistentes con canales de Telegram anti-guerra sufrieron golpes y presiones ...
|
etiquetas
:
rusia
,
opositores
,
kremlin
,
redada
11
3
1
K
175
actualidad
4 comentarios
#1
Regueira
Estás redadas son las buenas...
4
K
59
#3
YeahYa
#1
Por eso Trump no se ríe de Putin como se ríe de Macron. Entre tiranos se reconocen.
3
K
40
#4
PerritaPiloto
#3
Más bien porque quiere ser como Putin y por eso le admira. Si pudiese le mataría o se desharía de él. Tarde o temprano sus esferas de influencias se van a solapar y tendrán que enfrentarse.
1
K
28
#2
Kuruñes3.0
Democracia plena.
1
K
15
