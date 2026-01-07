edición general
14 meneos
48 clics
Brutal redada en Moscú: la policía interrumpe un festival punk y revisa teléfonos de opositores al Kremlin

Brutal redada en Moscú: la policía interrumpe un festival punk y revisa teléfonos de opositores al Kremlin

El concierto Harvest Fest fue cancelado tras una redada violenta: asistentes con canales de Telegram anti-guerra sufrieron golpes y presiones ...

| etiquetas: rusia , opositores , kremlin , redada
11 3 1 K 175 actualidad
4 comentarios
11 3 1 K 175 actualidad
#1 Regueira
Estás redadas son las buenas...
4 K 59
YeahYa #3 YeahYa
#1 Por eso Trump no se ríe de Putin como se ríe de Macron. Entre tiranos se reconocen.
3 K 40
#4 PerritaPiloto
#3 Más bien porque quiere ser como Putin y por eso le admira. Si pudiese le mataría o se desharía de él. Tarde o temprano sus esferas de influencias se van a solapar y tendrán que enfrentarse.
1 K 28
#2 Kuruñes3.0
Democracia plena.
1 K 15

menéame