La brutal agresión a un chico, una venganza equivocada, tiene su origen en un presunto vuelco de marihuana en Murcia

Emboscada, trampa, encerrona... Se podrían utilizar muchos sinónimos para describir lo que sucedió el 28 de octubre de 2024, a las diez de la noche, en el Parque de Los Trovadores, en La Murada, en Orihuela. Pero lo que más se ajusta posiblemente a lo que pasó es una cacería. Tres jóvenes estaban dentro de un coche, charlando y fumando. Nada parecía que alterara ese encuentro, hasta que dos coches frenaron y se colocaron junto al suyo.