Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros seis heridos leves

Grave accidente en la parroquia de Cabueñes, en Gijón. Un turismo y un autobus han impactado esta tarde, pasadas las siete y media, en la nacional 632, en el punto kilométro 64. A consecuencia del impacto, el autobús ha volcado y el coche ha quedado severamente dañado. Dentro del vehículo viajaban tres personas y dos de ellas han resultado heridas grave y han tenido que ser excarceladas por los bomberos. Dentro del bus iban once personas, de ellas cinco han resultado heridas.