edición general
10 meneos
17 clics
Bruselas transfiere a España los 23.100 millones del quinto pago de los fondos europeos

Bruselas transfiere a España los 23.100 millones del quinto pago de los fondos europeos

La Comisión Europea ha transferido este viernes a España los 23.100 millones de euros correspondientes al quinto pago del fondo de recuperación, tras deducir unos 1.100 millones de euros por incumplir tres compromisos del plan pactado con Bruselas: el alza del impuesto al diésel, la reducción de la temporalidad pública y la digitalización de las entidades regionales y locales. En concreto, el pago incluye 7.000 millones de euros en préstamos y otros 16.000 millones en subvenciones.

| etiquetas: ue , comisión europea , fondos , españa , economía
8 2 0 K 105 actualidad
13 comentarios
8 2 0 K 105 actualidad
Thornton #6 Thornton *
Entre esas medidas se incluía la equiparación de la tributación del diésel a la de la gasolina. Sin embargo, esta modificación que suponía el final de la bonificación fiscal al díesel, se incluyó en una enmienda parlamentaria que no logró el respaldo suficiente en el Congreso por el rechazo de PP y PNV.

Por este concepto, Bruselas ha detraído de esta inyección unos 500 millones de euros.

Ya sabemos a quién hay que darle las gracias >:-(
3 K 51
Luca7 #7 Luca7
#6 pues yo con mis 2 coches diesel le doy las gracias al que no me ha costado 1000 euros anuales de más.
Ya se que todos aquí tenéis eléctricos de 30 o 40k euros y los cargáis en vuestros chalets con placas solares.
0 K 6
Thornton #9 Thornton
#7 Ya se que todos aquí tenéis eléctricos de 30 o 40k euros

Hablas sin saber. Mi coche tambien es diesel.
0 K 20
Thornton #11 Thornton
#7 Para ahorrarte 1000 euros anuales por la diferencia de impuestos de la gasolina y el gasoil necesitas hacer 80.000 km anuales, más que un taxi. Si son dos cohes, 40.000 km/año cada uno, muy por encima de la media.
1 K 30
#8 DatosOMientes
#6 No conozco el caso, así que pregunto con honestidad: ¿esa modificación que se rechazó iba por libre o con otras medidas que pudieran causar su rechazo?
0 K 11
Cehona #12 Cehona
#6 El Gobierno español propuso una reforma fiscal en el Congreso de los Diputados que incluía una subida del impuesto al diésel para equipararlo al de la gasolina, con el objetivo de obtener fondos europeos adicionales. Esta medida fue rechazada en noviembre por una coalición de partidos, incluyendo a PP, Vox y Podemos, a pesar de ser una exigencia de la Unión Europea para desbloquear fondos.

No te olvides de la pinza.
2 K 45
#13 Ingjen
#12 de donde has sacado que podemos la rechazó?
0 K 7
#1 DatosOMientes
Hoy es día de celebración para mucho empresario amigo.
0 K 11
#2 _219
"Hasta la fecha, según estimaciones de Bruselas, España ha recibido por el Plan de Recuperación y Resiliencia hasta 71 000 millones euros para cumplir diferentes reformas y iniciativas. Esto supone el 44 % de la asignación total de un instrumento que tiene previsto finalizar a mediados del próximo año. El Plan de Recuperación contempla una financiación global de unos 163 000 millones en subvenciones y préstamos".
0 K 11
#4 _219
#2 La Ministra de Hacienda no ha tardado en hacerse eco de la noticia:  media
0 K 11
Luca7 #3 Luca7
Tocamos a cerca de 500 euros por español.
Adivina lo que te va a llegar a tí de ese dinero.
0 K 6
#5 Sacapuntas
#3 A mí más.
0 K 9
alpoza #10 alpoza
#3 500€ 8-D :troll:
0 K 10

menéame