Bruselas transfiere a España los 23.100 millones del quinto pago de los fondos europeos

La Comisión Europea ha transferido este viernes a España los 23.100 millones de euros correspondientes al quinto pago del fondo de recuperación, tras deducir unos 1.100 millones de euros por incumplir tres compromisos del plan pactado con Bruselas: el alza del impuesto al diésel, la reducción de la temporalidad pública y la digitalización de las entidades regionales y locales. En concreto, el pago incluye 7.000 millones de euros en préstamos y otros 16.000 millones en subvenciones.