Bruselas transfiere a España los 23.100 millones del quinto pago de los fondos europeos

La Comisión Europea ha transferido este viernes a España los 23.100 millones de euros correspondientes al quinto pago del fondo de recuperación, tras deducir unos 1.100 millones de euros por incumplir tres compromisos del plan pactado con Bruselas: el alza del impuesto al diésel, la reducción de la temporalidad pública y la digitalización de las entidades regionales y locales. En concreto, el pago incluye 7.000 millones de euros en préstamos y otros 16.000 millones en subvenciones.
| etiquetas: ue , comisión europea , fondos , españa , economía
Por este concepto, Bruselas ha detraído de esta inyección unos 500 millones de euros.
Ya sabemos a quién hay que darle las gracias
Ya se que todos aquí tenéis eléctricos de 30 o 40k euros y los cargáis en vuestros chalets con placas solares.
Hablas sin saber. Mi coche tambien es diesel.
No te olvides de la pinza.
Adivina lo que te va a llegar a tí de ese dinero.