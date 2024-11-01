edición general
Bruselas negocia con Estados Unidos un acuerdo de protección conjunto para el acero frente a China

"Hemos perdido 60 millones de toneladas de nuestra capacidad de producción desde 2008. Somos la única región del mundo en la que la producción está disminuyendo",

| etiquetas: china , europa , eeuu , aranceles , protección , producción
7 comentarios
javibaz #1 javibaz
Y si seguimos de la mano del mayor enemigo, más que se perderá.
Sayit #7 Sayit
#1 Lo dicho, el mayor enemigo de Europa es China, hablan los números, España no tiene superávit comercial con China, sino un déficit histórico, que en 2024 superó los 37.500 millones de euros (45.000 millones en importaciones frente a 7.500 millones en exportaciones). Este desequilibrio se mantiene, ya que mientras las importaciones de bienes tecnológicos y de otra índole desde China son elevadas, las exportaciones españolas no logran un volumen comparable.
Resumiendo, que sé que... O proteges o se hunde la economía, un mazazo para el gigante directo a sus pies, pero es lo que hay oiga, ni Trump, ni Obama ni Polpot,orden directa de las mejores super democracias Europeas.
Bapho #5 Bapho
A que campo de golf de Trump van a ir a adorar al líder?
Sayit #6 Sayit
#5 Al de los miles de obreros españoles y de la Comunidad Europea que pierden sus empleos todos los días, frente a un estado autoritario de ciudadanos esclavizados.
aupaatu #2 aupaatu *
Otro acierto en la relaciones comerciales con EEUU y su Matón de turno.
Parce que les encanta los aranceles para competir en el libre mercado.
Sayit #4 Sayit *
Los malos son los chinos?, aquí en Menéame la campaña es prodictaduras, cortocircuito xD, ahora los llantos de la cuadrilla, me adelanto a lo de siempre:  media
T3rr0rz0n3 #3 T3rr0rz0n3
A seguir dorandole la pildora a usa, genial.
