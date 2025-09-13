edición general
4 meneos
15 clics
Bruselas intervendrá en la regulación de los alquileres de temporada

Bruselas intervendrá en la regulación de los alquileres de temporada

Europa ha decidido intervenir en el problema de la vivienda, cuyo estratosférico encarecimiento está sometiendo a fuertes tensiones a las grandes concentraciones urbanas del continente. En quince años, tomando como referencia el 2010, los precios de venta han aumentado una media del 57,9% y los alquileres, el 27,8%, según datos de Eurostat recogidos por el Parlamento Europeo. “Estamos frente a una crisis que desgarra el tejido social de Europa”, constató a este respecto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el deba

| etiquetas: bruselas , regulación , alquileres , temporada
3 1 0 K 53 mnm
1 comentarios
3 1 0 K 53 mnm
#1 candonga1
Bruselas comonista!!!
0 K 20

menéame