Bruselas intervendrá en la regulación de los alquileres de temporada

Europa ha decidido intervenir en el problema de la vivienda, cuyo estratosférico encarecimiento está sometiendo a fuertes tensiones a las grandes concentraciones urbanas del continente. En quince años, tomando como referencia el 2010, los precios de venta han aumentado una media del 57,9% y los alquileres, el 27,8%, según datos de Eurostat recogidos por el Parlamento Europeo. “Estamos frente a una crisis que desgarra el tejido social de Europa”, constató a este respecto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante el deba