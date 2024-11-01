edición general
Bruselas dio en 2024 más de 111 millones para cambiar los raíles y las traviesas en el tramo Madrid-Sevilla: la línea de AVE estaba "obsoleta"

La Comisión Europea consideró en diciembre de 2023 que la línea de Alta Velocidad ferroviaria Madrid-Sevilla estaba "obsoleta en comparación con el resto de la red fe Alta Velocidad española". Así figura en un documento oficial que, todavía hoy, permanece en la página web de la institución, que advertía de la necesidad de una modernización para garantizar que la infraestructura cumpliera "las normas europeas de interoperabilidad ferroviaria y los requisitos de la red transeuropea de transporte".

manzitor #3 manzitor
Tres eurodiputados del PP preguntan en Bruselas si el dinero está bien gastado, y que dicho sea de paso, habrán redactado la noticia o algo parecido. Está bien que se audite todo lo sea necesario, aunque esto a mí me huele más a oportunismo que a fiscalización.
jonolulu #2 jonolulu
Aver, no nos volvamos gilipollas. Estaba obsoleta en el sentido que no era interoperable por no tener ERTMS

...garantizar que la infraestructura cumpliera "las normas europeas de interoperabilidad ferroviaria y los requisitos de la red transeuropea de transporte"...

Y es que LZB siendo incluso más seguro en determinados aspectos que ERTMS obliga a la competencia a instalar equipos embarcados compatibles con la vía. Actualizando la vía el gasto es 20 veces mayor pero no lo pagan las privadas.

De todos modos los carriles y traviesas NADA tienen que ver con la interoperabilidad, porque son estándar.
#4 concentrado
Si cada kilómetro de vía de AVE sale por unos 15 millones de euros, esta ayuda da para 7.4 kilómetros como mucho (con las mordidas algo menos) .
sotillo #5 sotillo
#4 Y sin mordidas
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
a Frijolito hoy le han preguntado por lo de la DANA y ha salido con ETA, así que con lo de los trenes en Adamuz acabará con lo mismo: ha sido ETA y ya está. retrasado e hijo de puta! (aviso a La Razón y medios afines para que vayan difundiendo el relato de que lo del accidente de tren ha sido ETA)
