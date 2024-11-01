Bruselas dio en 2024 más de 111 millones para cambiar los raíles y las traviesas en el tramo Madrid-Sevilla: la línea de AVE estaba "obsoleta"

La Comisión Europea consideró en diciembre de 2023 que la línea de Alta Velocidad ferroviaria Madrid-Sevilla estaba "obsoleta en comparación con el resto de la red fe Alta Velocidad española". Así figura en un documento oficial que, todavía hoy, permanece en la página web de la institución, que advertía de la necesidad de una modernización para garantizar que la infraestructura cumpliera "las normas europeas de interoperabilidad ferroviaria y los requisitos de la red transeuropea de transporte".