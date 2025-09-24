edición general
Bruselas detecta fraude o riesgo para la seguridad en dos tercios de la canela que se comercializa en la UE

Más de un 66% de las muestras analizadas infringen las normas internacionales de calidad o la legislación de seguridad alimentaria de la UE, presentan indicios de fraude o superan los límites recomendados de cumarina.

afrofrog #1 afrofrog
- huele a canela
- pero ech veneno
- canela
- veneno
ChatGPT #2 ChatGPT
#1 pues si ya se ha dicho, positivo y me voy .
#5 cajadecartonmojada
Como cantaba Nacho Vigalondo: me huele el pito a canela cumarina.
m.youtube.com/watch?v=PoBrjB0pVMU
#3 capitan.meneito
El bote de canela que tengo en casa debió caducar por lo menos en el 2006 xD
Esfingo #4 Esfingo
Justo ayer le pregunte a la IA la diferencia entre la canela de Ceilán y la china y me dijo que la segunda es la que normalmente te meten en formato en polvo porque es más barata.
Apotropeo #6 Apotropeo
Esta noticia trae canela.

Me acabo de tomar un café endulzado con canela, y ahora mismo no sé si es peor el café o la canela.
El café te pone nervioso y la canela es afrodisíaca
#7 Jodere
Lo mejor es la canela en rama, todos los botes que venden llevan algo añadido que no es canela precisamente.
