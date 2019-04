Bruselas se convierte en la primera ciudad importante en detener 5G debido a efectos en la salud

Un ministro del gobierno belga ha anunciado que Bruselas está deteniendo sus planes 5G debido a los efectos en la salud. La declaración fue hecha por Céline Fremault , Ministro de Gobierno de la Región de Bruselas-Capital, responsable de Vivienda, Calidad de Vida, Medio Ambiente y Energía. De una entrevista el pasado viernes, con L’Echo. “No puedo aceptar esa tecnología si los estándares de radiación, que deben proteger al ciudadano, no se respetan, 5G o no. Los habitantes de Bruselas no son conejillos de indias"