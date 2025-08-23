edición general
Bruselas “cede demasiado terreno” y termina como perdedora en un acuerdo con Trump que saldrá demasiado caro: “La UE podría y debería haber exigido más”

Los europeos deben asumir una serie de compromisos exorbitantes a cambio de nada con el fin de evitar una guerra comercial. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido fuertemente señalada por sus críticos por su falta de contundencia. Europa trató de hablar con Trump, amenazó con levantarse de la mesa, pero finalmente claudicó. Hubo que esperar un mes para que la Comisión Europea pusiese negro sobre blanco el acuerdo arancelario negociado con la Administración Trump, que condenará a la UE “a una lenta agonía”...........

Vamos a tener que reiterarlo @angelitomagno @suppiluliuma y yo: de momento no hay ningún acuerdo sino un marco de acuerdo. De aquí a que haya algo con validez legal pueden pasar años, con la burocracia europea dedicándose a detener cualquier avance, incluso a costa de derrotas tácticas como la de Lew Wallace en Monocacy
#2 Los "principios de acuerdo" estarán dando vueltas de mesa en mesa hasta que los consideren ilegales en algún tribunal o USA cambie de presidente.
Con la burocracia han topado, amigo Sancho :troll:
#4 Un buen euroburócrata puede generar incentivos adecuados para que no se llegue a concluir ningún acuerdo: si se cierra un acuerdo, deja de haber comidas de trabajo en restaurantes estupendos de Bruselas y Estrasburgo.
#2 En el propio envío casi lo pillan:

Pero, en realidad, la Comisión Europea es consciente de que no tiene competencias para comprar energía y material militar, y menos para obligar a las empresas a decidir dónde invertir. “Esto supone una asunción de compromisos en nombre del sector privado impropia de una economía de mercado y, como tal, no resulta posible garantizar su cumplimiento”, señala Arnal.

Pero escribir un artículo en el que la UE simplemente intenta dar largas a Trump tanto…   » ver todo el comentario
#6 Harlan Crow, Leonard Leo y compañía van a hacer unas llamaditas, me parece.

#9 Y en Estados Unidos es potestad exclusiva del Congreso, no del presidente.
#2 No se sí me equivoco, pero la política arancelaria en la UE es competencia de cada estado. Así que si cualquier estado decide no permitir las importaciones de cerdo, por ejemplo, la UE no tiene nada que decir.

Eso hace muy difícil la viabilidad de este "acuerdo"
Ursula von der Leyen traiciono a los países de la UE dejando que Trump se coma todo por la cara. Este pacto es una traición a Europa y provocará un daño económico inmenso, uno de los peores acuerdos jamás firmados. Si tuviera algo de lo que hay que tener dimitiría ya mismo.
El problema de ceder a las exigencias de un extorsionador es que en que les das la mano saben que van a poder cogerse el brazo, así que podemos ir asumiendo que estas van a ser las mejores condiciones que vamos a tener en los próximos años. :palm:
Von der leyen traidora!!!
