Bruselas “cede demasiado terreno” y termina como perdedora en un acuerdo con Trump que saldrá demasiado caro: “La UE podría y debería haber exigido más”

Los europeos deben asumir una serie de compromisos exorbitantes a cambio de nada con el fin de evitar una guerra comercial. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido fuertemente señalada por sus críticos por su falta de contundencia. Europa trató de hablar con Trump, amenazó con levantarse de la mesa, pero finalmente claudicó. Hubo que esperar un mes para que la Comisión Europea pusiese negro sobre blanco el acuerdo arancelario negociado con la Administración Trump, que condenará a la UE “a una lenta agonía”...........