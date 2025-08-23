Bruselas “cede demasiado terreno” y termina como perdedora en un acuerdo con Trump que saldrá demasiado caro: “La UE podría y debería haber exigido más”

Los europeos deben asumir una serie de compromisos exorbitantes a cambio de nada con el fin de evitar una guerra comercial. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido fuertemente señalada por sus críticos por su falta de contundencia. Europa trató de hablar con Trump, amenazó con levantarse de la mesa, pero finalmente claudicó. Hubo que esperar un mes para que la Comisión Europea pusiese negro sobre blanco el acuerdo arancelario negociado con la Administración Trump, que condenará a la UE “a una lenta agonía”...........
Con la burocracia han topado, amigo Sancho
Pero, en realidad, la Comisión Europea es consciente de que no tiene competencias para comprar energía y material militar, y menos para obligar a las empresas a decidir dónde invertir. “Esto supone una asunción de compromisos en nombre del sector privado impropia de una economía de mercado y, como tal, no resulta posible garantizar su cumplimiento”, señala Arnal.
Pero escribir un artículo en el que la UE simplemente intenta dar largas a Trump tanto… » ver todo el comentario
#9 Y en Estados Unidos es potestad exclusiva del Congreso, no del presidente.
Eso hace muy difícil la viabilidad de este "acuerdo"