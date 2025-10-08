edición general
Bruselas abre un procedimiento de infracción contra España por multar a cuatro aerolíneas y pide al Gobierno cambiar la ley que prohíbe cobrar por el equipaje de mano

La Comisión considera que la Ley de Navegación Aérea que impide a las compañías un cargo adicional por el equipaje de mano infringe el reglamento comunitario

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Viendo como se comportan como si fueran perros falderos con EEUU, el de Ryaniar ya no se corta en sobornar a las autoridades europeas.
#2 Hoypuedeserungrandia *
Las líneas aéreas poniendo y quitando lo que les interesa a ellos, que no el viajero.
cocolisto #3 cocolisto
Bruselas siempre mirando por los ciudadanos europeos.A ver qué nos pueden robar.
The_Ignorator #4 The_Ignorator
Como se atreven a promulgar una regulación que proteje a los consumidores y usuarios del sacrosanto deber, derecho y encomienda divina que tienen las corporaciones para aumentar beneficios.

Y suerte tienen de vivir en estos tiempos y no ser quemados en la hoguera por herejia contra el Libre Mercado {tm}
