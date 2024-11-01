Bruselas abre una investigación europea a turbinas eólicas chinas

La investigación europea a turbinas eólicas chinas marca un punto de inflexión en la política industrial comunitaria frente a las prácticas de competencia desleal en sectores estratégicos para la transición energética. La apertura del procedimiento eleva la tensión comercial con Pekín y refuerza el mensaje de Bruselas de que no tolerará ventajas competitivas basadas en ayudas públicas opacas dentro del mercado único.