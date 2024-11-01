edición general
Bruselas abre una investigación europea a turbinas eólicas chinas

La investigación europea a turbinas eólicas chinas marca un punto de inflexión en la política industrial comunitaria frente a las prácticas de competencia desleal en sectores estratégicos para la transición energética. La apertura del procedimiento eleva la tensión comercial con Pekín y refuerza el mensaje de Bruselas de que no tolerará ventajas competitivas basadas en ayudas públicas opacas dentro del mercado único.

javibaz
La apertura del procedimiento eleva la tensión comercial con Pekín y refuerza el mensaje de Bruselas de que no tolerará ventajas competitivas basadas en ayudas públicas opacas dentro del mercado único.
Como les de por investigar a las de aquí, las cierran todas.
Don_Pixote
El dia que Goldwind y Envision entren fuerte en Europa espero que me haya tocado ya el euromillon
anv
Para las empresas europeas, competencia desleal es no acordar precios mínimos con las otras empresas.
