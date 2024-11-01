Bruselas abre una investigación contra X por las imágenes sexualizadas con su herramienta de IA

La Comisión Europea ha abierto este lunes una investigación contra X (antes Twitter) por la generación de imágenes sexualizadas a través de su herramienta de inteligencia artificial (IA), Grok. Según los últimos datos, generó tres millones de imágenes sexualizadas en X en 11 días, incluidas más de 23.000 de menores. Ahora Bruselas sigue los pasos de Reino Unido y vigila que se cumpla su ley de servicios digitales.
| etiquetas: bruselas , investiga , twitter , x , imagenes sexualizadas , ia , elon fascista