Brujas, monstruos y criaturas terroríficas en el arte  

Los artistas de todas las épocas han recreado estos seres fantásticos en ambientes terroríficos e irreales que combinan la belleza estética con el horror que los acompaña: las crueles esfinges y medusas griegas, los monstruos medievales que acechaban en los confines de la tierra o los océanos, los engendros que pululan por las pinturas de El Bosco o las viejas brujas de Francisco de Goya nos recuerdan nuestros miedos más ancestrales, pero también son una lección moral sobre el bien y el mal.