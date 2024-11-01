Bruce Springsteen, el cantante que susurraba a Estados Unidos  

Bruce Springsteen, que nació en Nueva Jersey, se convirtió en un icono del rock mundial. A pesar de su fama, sigue siendo un hombre rodeado de misterio y, a veces, víctima de su propio éxito. En un equilibrio entre el deseo de fama y la necesidad de intimidad, lucha con contradicciones y con frecuencia desafía su condición de icono. La fidelidad es la mejor definición de Springsteen, ya que su lealtad a su banda, la E Street Band, y a sus incondicionales fans es inquebrantable.