edición general
8 meneos
151 clics
Brote de “ardillas zombie” cubiertas de verrugas preocupan en EE.UU. y Canadá

Brote de “ardillas zombie” cubiertas de verrugas preocupan en EE.UU. y Canadá

En los últimos días se han documentado avistamientos de ardillas zombie en distintas regiones de Estados Unidos y Canadá. Su aspecto resulta impactante: cuerpos cubiertos de verrugas, ojos inflamados e incluso dificultades para moverse. A simple vista parecen criaturas sacadas de una pesadilla, pero la explicación está en la biología. Aunque la fibromatosis no es nueva, la multiplicación de reportes en diferentes regiones de Estados Unidos y Canadá ha generado inquietud. Ver a animales tan comunes como las ardillas transformados por esta enferm

| etiquetas: ardillas , zombie , verrugas , biología , fbromatosis , ee.uu , canadá
7 1 1 K 102 mnm
12 comentarios
7 1 1 K 102 mnm
Comentarios destacados:      
cntand #2 cntand
¿Empieza el apocalipsis zombie con unas putas ardillas? ¿Pero esto qué es?
5 K 73
antesdarle #4 antesdarle
#2 quizá no era el desenlace esperado pero era el que nos merecíamos
0 K 11
The_Ignorator #12 The_Ignorator
#2 Y Zanahorio de presi, ¿de verdad no te parece el apocalipsis que merecemos?
A ver si nos ibamos a imaginar esto con Bruce Willis explotando meteoritos....no, nos merecemos algo tipo serie B
0 K 10
Pertinax #7 Pertinax
@sacreew in memoriam.
3 K 54
sxentinel #9 sxentinel
#7 #8 Venía a mentarle yo también. Hizo época eh? {0x1f602}
2 K 44
Aluflipas #6 Aluflipas
Puto Alvise, que has hecho!?
2 K 28
victorjba #11 victorjba
#6 Creo que alguna enfermedad venérea vino de follarse ovejas
0 K 15
mariKarmo #5 mariKarmo
Están las ETS descontroladas.

No mira, me pongo en modo conspiranoico desatada. Se les están descontrolando los experimentos biológicos.
1 K 23
cabobronson #8 cabobronson
#5 pobre #sacrew, será el primer infectado???
4 K 54
Khadgar #10 Khadgar
#5 Tanto furro por ahí suelto no podía traer nada bueno. :-P
0 K 12
Khadgar #1 Khadgar
Cambio climático, IA, guerra mundial y ahora ardillas zombie, hagan sus apuestas, señores ¿qué nos traerá el apocalipsis? :-D
0 K 12

menéame