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Broa - Fillos de Sharón (con MoudaFaka) [GL]
Videoclip del tema "Fillos de Sharón" de la banda gallega Broa. Con colaboración de MoudaFaka (Alto Asalto).
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mikhailkalinin
El bueno de Arik, el likudnik. También podrían ser hijos del príncipe bin Salman, o de Putin tranquilamente. O de Vance.
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