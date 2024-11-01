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Broa - Fillos de Sharón (con MoudaFaka) [GL]  

Videoclip del tema "Fillos de Sharón" de la banda gallega Broa. Con colaboración de MoudaFaka (Alto Asalto).

| etiquetas: broa , fillos de sharón , música , galicia , palestina , israel
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
El bueno de Arik, el likudnik. También podrían ser hijos del príncipe bin Salman, o de Putin tranquilamente. O de Vance.
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menéame