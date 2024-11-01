edición general
Los británicos en Palestina 1917-1948 [EN]

Este corto documental investiga las promesas y acciones contradictorias que definieron el mandato británico en Palestina y sentaron las bases para la Nakba (la catástrofe) y la creación del Estado de "israel" en 1948. Las raíces del panorama social, político, económico y medioambiental contemporáneo de Palestina e "israel" se remontan a este periodo, lo que hace que sea esencial para comprender el legado de Gran Bretaña en la región y la situación actual sobre el terreno. "Una explicación muy útil de cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy"

| etiquetas: reino unido , colonización , historia , palestina , sionismo , terrorismo
MasterChof #1 MasterChof *
Para quien aún tenga dudas, este documental demuestra quiénes fueron los creadores del terrorismo moderno, los creadores de "israel", los que acusan a todo quisque de "terroristas"...
#2 omega7767
allí donde han estado los británicos, han dejado conflictos. India/Pakistan, Israel/Palestina, Chipre/Turquia/Grecia, Sudán, Birmania
MasterChof #3 MasterChof
#2 Y donde no es porque no han dejado un vivo: EE.UU., Australia, Nueva Zelanda...
