Los británicos en Palestina 1917-1948 [EN]  

Este corto documental investiga las promesas y acciones contradictorias que definieron el mandato británico en Palestina y sentaron las bases para la Nakba (la catástrofe) y la creación del Estado de "israel" en 1948. Las raíces del panorama social, político, económico y medioambiental contemporáneo de Palestina e "israel" se remontan a este periodo, lo que hace que sea esencial para comprender el legado de Gran Bretaña en la región y la situación actual sobre el terreno. "Una explicación muy útil de cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy"