Los británicos gastan millones en compras de lujo libres de IVA en la UE

Los británicos están cambiando los relucientes escaparates de Londres por los grandes almacenes de París y el Quadrilatero della moda de Milán, y las cifras del éxodo del lujo son sorprendentes. Desde que en enero de 2021, tras el Brexit, los visitantes del Reino Unido pudieron comprar en la UE sin pagar impuestos, los consumidores británicos han dirigido cada vez más su gasto de gama alta hacia marcas y tiendas del otro lado del Canal de la Mancha.