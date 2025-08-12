Los británicos gastan millones en compras de lujo libres de IVA en la UE

Los británicos están cambiando los relucientes escaparates de Londres por los grandes almacenes de París y el Quadrilatero della moda de Milán, y las cifras del éxodo del lujo son sorprendentes. Desde que en enero de 2021, tras el Brexit, los visitantes del Reino Unido pudieron comprar en la UE sin pagar impuestos, los consumidores británicos han dirigido cada vez más su gasto de gama alta hacia marcas y tiendas del otro lado del Canal de la Mancha.
Con la devolución del IVA, le devolverían 700 euros por el bolso pequeño y 840 euros por el grande. De repente, un viaje de fin de semana al continente puede parecer más apetecible..
Se me olvidaba ... los vendedores de lujo británicos encantados con este hecho
El lobby del lujo británico está descontento con los cambios fiscales. Walpole -el organismo oficial que representa al sector británico del lujo, que incluye a Rolls-Royce, Burberry y Harrods- publicó en mayo un estudio en el que afirmaba que las exportaciones de lujo a la UE eran "hasta un 43% más bajas de lo que habrían sido sin el Brexit".
Solo en el sector de la moda y
Y los ingleses se pegaron un tiro en el pié al no aplicar la misma política, solo con lo que te ahorras de IVA te podrias pagar un viaje a Londres.